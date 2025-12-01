< sekcia Šport
Neapol s Lobotkom zvíťazil v 13. kole Serie A na pôde AS Rím 1:0
Hráči Interu Miláno zvíťazili na pôde Pisy 2:0.
Autor TASR
Rím 1. decembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v šlágri 13. kola talianskej Serie A na pôde AS Rím 1:0. V tabuľke sa posunuli na druhé miesto o skóre za AC Miláno, oba tímy majú 28 bodov. O triumfe Neapola na Stadio Olimpico rozhodol v 36. minúte Brazílčan David Neres. Lobotka odohral celý zápas a v 62. minúte dostal žltú kartu.
Neres pri gólovej akcii zužitkoval skvelú prihrávku Dána Rasmusa Hojlunda. Hráči Interu Miláno zvíťazili na pôde Pisy 2:0. O ich triumfe nad nováčikom súťaže rozhodol dvoma gólmi argentínsky kanonier Lautaro Martinez. Hráči US Lecce zdolali FC Turín 2:1. Atalanta Bergamo si poradila s Fiorentinou 2:0.
Pisa - Inter Miláno 0_2 (0:0)
Góly: 69. a 83. Martinez _
US Lecce - FC Turín 2:1 (2:0)
Góly: 21. Coulibaly, 22. Banda – 57. Adams
Neres pri gólovej akcii zužitkoval skvelú prihrávku Dána Rasmusa Hojlunda. Hráči Interu Miláno zvíťazili na pôde Pisy 2:0. O ich triumfe nad nováčikom súťaže rozhodol dvoma gólmi argentínsky kanonier Lautaro Martinez. Hráči US Lecce zdolali FC Turín 2:1. Atalanta Bergamo si poradila s Fiorentinou 2:0.
Serie A - 13. kolo:
AS Rím - SSC Neapol 0:1 (0:1)
Gól: 36. Neres
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas a v 62. min dostalˇŽK/
Atalanta Bergamo - ACF Fiorentina 2:0 (1:0)
Góly: 41. Kossounou, 51. Lookman
AS Rím - SSC Neapol 0:1 (0:1)
Gól: 36. Neres
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas a v 62. min dostalˇŽK/
Atalanta Bergamo - ACF Fiorentina 2:0 (1:0)
Góly: 41. Kossounou, 51. Lookman
Pisa - Inter Miláno 0_2 (0:0)
Góly: 69. a 83. Martinez _
US Lecce - FC Turín 2:1 (2:0)
Góly: 21. Coulibaly, 22. Banda – 57. Adams