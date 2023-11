Neapol s Lobotkom zvíťazil v Bergame

US Salernitana - Lazio Rím 2:1 (0:1)



Góly: 55. Kastanos, 66. Candreva – 43. Immobile (z 11 m)



/N. Gyömbér (Salernitana) hral do 46. min, v 43. min dostal ŽK/

Atalanta Bergamo - SSC Neapol 1:2 (0:1)



Góly: 53. Lookman - 44. Kvaracchelija, 79. Elmas

Rím 25. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v 13. kole talianskej Serie A na ihrisku Atalanty Bergamo 2:1. Obhajcu titulu poslal krátko pred prestávkou do vedenia Chviča Kvaracchelija, v 53. minúte vyrovnal Ademola Lookman, no triumf hostí zariadil v 79. minúte Elif Elmas. Lobotka odohral celý zápas.Prvé víťazstvo v sezóne vybojovala Salernitana. V sobotu zdolala Lazio Rím 2:1 a so ziskom ôsmich bodov sa dotiahla v 20-člennej tabuľke na predposledný Hellas Verona. Z triumfu sa tešil aj slovenský obranca Norbert Gyömbér, ktorý odohral v drese Salernitany prvý polčas. V 43. minúte dostal žltú kartu po tom, ako vo vlastnej šestnástke fauloval Cira Immobile. Ten následne premenil pokutový kop a poslal Lazio do vedenia. Domáci však v druhom dejstve v priebehu jedenástich minút otočili skóre./S. Lobotka (Neapol) celý zápas/