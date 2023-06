Neapol sa dohodol na prestupe Kima Min-jaeho do Bayernu Mníchov

Neapol 29. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol sa podľa talianskych médií už dohodol na prestupe kórejského obrancu Kima Min-jaeho do Bayernu Mníchov. Kimova zmluva s Neapolom platí do roku 2025, no obsahuje klauzulu o uvoľnení v hodnote 50 miliónov eur. To je zároveň suma, ktorú Bayern žiada od Paríža St. Germain za Lucasa Hernandeza.



Podľa informácií agentúry dpa Bavori oficiálne oznámia obe dohody na budúci týždeň. Kim prišiel do Talianska vlani v lete z tureckého Fenerbahce a vo svojej úvodnej sezóne sa tešil zo zisku prvého titulu Neapolu v Serie A od roku 1990.