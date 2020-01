Neapol sa dohodol so Celtou na sume za Lobotku, píše taliansky portál

Neapol 9. januára (TASR) - SSC Neapol sa podľa talianskeho portálu calciomercato.com dohodol so Celtou Vigo na výške prestupovej sumy za slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku. Zo Španielska by mal prísť za 20 miliónov eur, čiastka sa môže zvýšiť o ďalších 4 až 5 miliónov vďaka bonusom.



Prezident SSC Aurelio De Laurentiis sa ešte musí s predstaviteľmi Celty dohodnúť na splátkovom kalendári, môže trvať tri, štyri roky, kým na účet španielskeho klubu poputuje celá suma.



Dvadsaťpäťročný stredopoliar prišiel do Viga v roku 2017 z dánskeho FC Nordsjaelland za 4 milióny eur. Podarilo sa mu etablovať sa v základnej zostave, v Španielsku odohral celkovo 90 zápasov bez streleckého zápisu. V tejto sezóne nastúpil v 17 ligových dueloch. Lobotku odporučil do Neapola bývalý kapitán "Partenopei" Marek Hamšík.