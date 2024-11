Neapol sa udržal na čele po góle Lukakua: Je skoro hovoriť o titule

Rím 25. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol sa aj po 13. kole udržali na čele Serie A s tesným jednobodovým náskokom pred štvoricou prenasledovateľov. "Partenopei" v zostave aj so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom uspel nad AS Rím 1:0, keď o ich triumfe rozhodol po zmene strán Romelu Lukaku. Podľa belgického útočníka je napriek prvému miestu v tabuľke príliš skoro hovoriť o titule.



Šampión zo sezóny 2022/23 mohol viesť už od druhej minúty, ale Chviča Kvaracchelija zakončením hlavou mieril tesne vedľa brány. Gruzínsky krídelník po zmene strán našiel presným centrom Lukakuho, no ani on nemieril medzi tri žrde. Neapol však krátko na to už využil svoju šancu. Giovanni di Lorenzo potiahol loptu po pravej strane, našiel v šestnástke Belgičana, ktorý ju poslal do siete a dosiahol piaty gól v sezóne. "Už pred výkopom sme vedeli, že to pre nás bude dôležitý zápas, pretože všetky ostatné tímy vyhrali. Je ešte príliš skoro hovoriť o titule. Jediné, čo môžeme robiť, je pozerať sa na to, ako sa vyvíjame ako tím, pracovať na zlepšení a vyhrávať každý duel, ktorý hráme," povedal Lukaku pre Sky Sport. Z jeho gólu sa veľmi tešil aj kapitán di Lorenzo, ktorý mal na ňom výrazný podiel: "Som mimoriadne šťastný za Romelua, pretože je to skvelý chlapík. Okrem toho, že je výborný útočník, zapôsobil na mňa aj svojimi ľudskými vlastnosťami. Veľmi nám pomáha svojimi skúsenosťami. Sme opäť na čele, ale momentálne sa nepozeráme na ligovú tabuľku." "Partenopei" vedie o bod pred Atalantou, Interom Miláno, Fiorentinou a Laziom. V boji o zisk Scudetta je priebežne aj šiesty Juventus. Na lídra má štvorbodové manko.



S víťazstvom bol spokojný aj tréner Antonio Conte. "Pozerali sme sa len na seba a snažili sme sa vydať zo seba to najlepšie, aby sme vyhrali zápas. Viac ako hodinu sme dominovali v zápase proti Rímu, ktorý má skvelý tím. Nebol to ľahký duel aj pre tlak, keďže pred stretnutím sme klesli priebežne na 4. miesto. Chlapci však ukázali charakter a dokázali počas väčšiny zápasu dominovať. Naším cieľom je zdvihnúť latku a postupne zvyšovať úroveň výkonov. Som však veľmi spokojný a aj s hráčmi, ktorí nastúpili v závere," uviedol pre oficiálnu stránku klubu. Celý duel odohral Lobotka a hráči SSC dali defenzívnemu stredopoliarovi triumfom darček, keďže Slovák v pondelok oslávil 30 rokov. Do Neapola prišiel v sezóne 2019/20 a za klub odohral 174 zápasov vo všetkých súťažiach a zaznamenal dva góly.



Claudiovi Ranierimu nevyšiel návrat z futbalového dôchodku. Sedemdesiattriročný kouč je už tretím mužom na lavičke AS Rím v tejto sezóne, keď nahradil Chorváta Ivana Juriča, ktorý v klube pôsobil po odvolaní Daniele de Rossiho. "Máme problémy, preto mi zavolali. Hrali sme proti tímu, ktorý bojuje o titul. Vzhľadom na to všetko som s výkonom spokojný. Urobili sme chyby, ale túžba dostať sezónu na správnu cestu tu je," uviedol. Rimania zaznamenali tretiu prehru za sebou a piatu z uplynulých šiestich duelov. V tabuľke im patrí až 12. miesto, sú len štyri body nad pásmom zostupu. Hostia pritom v Neapole mohli bodovať, ale ukrajinský útočník Arťom Dovbyk po hodine hry zakončil hlavou do brvna.



"Hráči musia preukázať správny charakter a využiť svoje odhodlanie. Snažím sa obnoviť pokoj a vrátiť im späť chuť do futbalu. V druhom polčase sme si oveľa viac prihrávali, zatiaľ čo v prvých 45 minútach bol aktívnejší Neapol, hoci nemal žiadne veľké šance. Mali sme tam hlavičku od Dovbyka a aj zakočenie od Tommasa Baldanziho. Vieme, že musíme pracovať ďalej," skonštatoval Ranieri, pre ktorého to je už tretie obdobie na lavičke tímu. Na začiatku sezóny 2009/2010 vystriedal Luciana Spallettiho a dostal svojich zverencov do boja o ligový titul s Interom Miláno. V roku 2019 nahradil na poste odvolaného Eusebia di Francesca a pomohol tímu zabezpečiť miestenku v predkole Európskej ligy. Po konci prebiehajúcej sezóny získa v AS vyššiu výkonnú funkciu, bude radiť užšiemu vedeniu klubu vo všetkých športových záležitostiach.