Neapol sa vrátil na čelo Serie A, Conte: Zdolali sme najsilnejší tím
Autor TASR
Neapol 26. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol sa vrátili na čelo tabuľky talianskej Serie A. Napriek absencii viacerých opôr vrátane slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku zdolali v šlágri 8. kola Inter Miláno 3:1 a pripravili mu tretiu prehru v sezóne. Napravili si tak chuť po debakli 2:6 na pôde PSV Eindhoven v Lige majstrov, pred druhým AC Miláno majú jednobodový náskok.
Inter mohol otvoriť skóre v 14. minúte, keď sa Lautaro Martinez ocitol sám zoči-voči Vanjovi Milinkovičovi-Savičovi, no brankár Neapola predviedol skvelý zákrok. Domáci sa ujali vedenia v 33. minúte, keď Kevin de Bruyne premenil pokutový kop nariadený za faul Henricha Mchitarjana na Giovanniho di Lorenza. Belgičan si však pri penalte natiahol stehenný sval a so slzami v očiach musel ísť dole z ihriska. V 41. minúte mohol vyrovnať Alessandro Bastoni, no opečiatkoval brvno a v závere polčasu trafil Denzel Dumfries žrď. V 54. minúte zvýšil náskok Neapola Scott McTominay. Inter znížil zásluhou úspešnej penalty Hakana Calhanoglua, no v 66. minúte spečatil triumf Neapola Frank Anguissa.
Tréner úradujúceho talianskeho šampióna Antonio Conte bol po cennom triumfe spokojný. „Zdolali sme tím, ktorý je podľa mňa v Taliansku najsilnejší, veď v priebehu uplynulých troch rokov postúpil dvakrát do finále Ligy majstrov. Dokázali sme sa vyrovnať s absenciami Rasmusa Höjlunda, Stanislava Lobotku, Amira Rrahmaniho, Alexa Mereta i so zranením Kevina de Bruyneho. Ku cti mužstva slúži, že sa otriaslo po ťažkej prehre v Eindhovene. Inter nám chcel zasadiť ďalší športový úder a zatĺcť nás, no nepodarilo sa mu to, pretože sme podali obetavý výkon."
Conte reagoval aj na slová prezidenta Interu Giuseppeho Marottu, ktorý po zápase v rozhovore pre Gazzetta dello Sport kritizoval rozhodcov za odpískanú jedenástku. „Rozdiel medzi Neapolom a Interom je ten, že ja nikdy nepošlem pred kamery prezidenta klubu. Vždy prídem ja. Veľké mužstvá by mali hľadať skutočné príčiny prehry a nie odvolávať sa na chyby druhých a hľadať alibi."
Prezident Neapola Aurelio De Laurentiis neskrýval nadšenie, že „Partenopei" pokorili veľkého rivala v boji o titul. „Nádherné víťazstvo. Všetci sme boli jednotní a ťahali sme za jeden povraz, pretože taký je skutočný Neapol," uviedol na sociálnej sieti.
Kouča Interu Cristiana Chivua mrzeli nepremenené šance v prvom polčase: „Pokiaľ ide o odpískanú penaltu, nebudem vyplakávať. Ja sa vždy snažím zachovať si dôstojnosť. Odohrali sme skvelý prvý polčas. Boli sme dominantní a vypracovali sme si viac príležitostí ako Neapol, no neboli sme efektívni. V druhom dejstve sme dvakrát inkasovali po našich chybách."
