Neapol sa zaujíma o Zhegrovu, rokuje naďalej o prestupe Garnacha

Neapol 15. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol lanári krídelníka Edona Zhegrovu z OSC Lille. Reprezentant Kosova by mohol v tíme nahradiť Gruzínca Chviču Kvaraccheliju, ktorý má namierené do Paríža St. Germain.



Zhegrova je pre "Partenopei" ďalšou alternatívou na post krídelníka, respektíve ofenzívneho stredopoliara, ak by nevyšiel príchod Alejandra Garnacha z Manchestru United. Podľa špecializovaného webu Football Italia však rokovania medzi predstaviteľmi talianskeho a anglického klubu naďalej pokračujú. Garnacho sa už údajne dohodol s lídrom Serie A na podmienkach zmluvy, no medzi oboma klubmi je stále výrazný rozdiel, čo sa týka výšky prestupovej čiastky.



Ako informovali Sky Sport a Le Parisien, SSC je v kontakte so zástupcami Zhegrovu, vedenie Lille však zatiaľ nechce pustiť svoju oporu v januárovom prestupovom období. Dvadsaťpäťročný Zhegrova je ofenzívny ťahúň OSC, za ktorý hrá od roku 2022. V 107 zápasoch v Ligue 1 strelil 26 gólov.



Neapol, ktorého dres oblieka aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, potrebuje zaceliť dieru po odchode Kvaraccheliju. Ten už opustil mesto pod Vezuvom a v najbližších dňoch by mal skompletizovať prestup do PSG. Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana sa už dohodol s úradujúcim francúzskym majstrom na päťročnom kontrakte, prestupová čiastka by mala presiahnuť 70 miliónov eur.