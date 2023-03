Neapol slávi historický postup v LM, Osimhen: Snívame o zisku trofeje

Neapol 16. marca (TASR) - Futbalisti SSC Neapol si prvýkrát v histórii zahrajú štvrťfinále Ligy majstrov. Tím slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku v osemfinále suverénne prešiel cez Eintracht Frankfurt, keď dvojgólový náskok z prvého zápasu potvrdil doma hladkým triumfom 3:0. Dvoma gólmi sa pod to podpísal Victor Osimhen, podľa ktorého môže Neapol pomýšľať aj na celkový triumf v najprestížnejšej klubovej súťaži.



"Všetko je možné a máme káder na to, aby sme si sen o zisku trofeje v Lige majstrov splnili. Pôjdeme krok za krokom a uvidíme, čo sa na konci sezóny stane," povedal Osimhen v pozápasovom rozhovore pre britskú stanicu BT Sport. Nigérijský útočník potvrdil skvelú fazónu a v prebiehajúcej sezóne má na konte už 23 gólov vo všetkých súťažiach. "Je skvelé, že sme sa týmto víťazstvom zapísali do histórie klubu. Sme špičkový tím a vo štvrťfinále nás rovnaký čaká. Budú to veľké súboje a sme na to pripravení."



Osimhen poslal domácich do náskoku hlavičkou v nadstavenom čase prvého polčasu. Pri zrode gólovej akcie bol Lobotka, ktorý loptu šikovne poslal na pravú stranu Matteovi Politanovi a po jeho centri to bolo 1:0. V 53. minúte rovnaký strelec pridal druhý presný zásah a triumf "Partenopei" spečatil v 64. minúte z penalty Piotr Zelinski. Osimhen mohol z bieleho bodu zaznamenať hetrik, ale po stretnutí zdôraznil, že je pre neho prvoradý úspech mužstva: "Zielinski sa ma opýtal, či môže penaltu kopnúť. Samozrejme, som tímový hráč a je úplne jedno, kto gól dá. Viem, že dokážem skórovať aj inak ako z pokutového kopu." Lobotka, ktorý pred zápasom predĺžil kontrakt s Neapolom do roku 2027 s opciou na ďalšiu sezónu, patril v strede poľa opäť k najlepším hráčom.



Neapol je s výrazným náskokom na čele talianskej Serie A a je blízko k zisku prvého majstrovského titulu od roku 1990. V Lige majstrov vyhral všetky štyri domáce duely v prebiehajúcej sezóne a v každom z nich nastrieľal súperovi aspoň tri góly. Celkovo ich dali zverenci Luciana Spallettiho v tomto ročníku súťaže už 25, čo je najviac spomedzi všetkých účastníkov LM. V piatok spozná SSC meno svojho ďalšieho súpera a autor tretieho gólu Zielinski si verí na každého protivníka: "Máme parádnu formu a sme pripravení bojovať vo štvrťfinále proti akémukoľvek tímu. Myslím si, že tohto Neapola sa musí báť každý. V tejto sezóne môžeme dosiahnuť veľké veci".



Prvýkrát od roku 2006 bude mať Taliansko medzi elitnou osmičkou v Lige majstrov až trojicu zástupcov, keď Neapol doplnil vo štvrťfinále milánske kluby AC a Inter. Tréner Frankfurtu po neúspešnom dvojzápase prirovnal súpera k bundesligovému lídrovi Bayernu Mníchov. "Neapol je top trieda, niečo ako Bayern. Majú neuveriteľnú defenzívu, najlepšiu v Serii A. V nej po viac ako tridsiatich rokoch získajú Scudetto," je presvedčený Oliver Glasner.



Duel zatienili výtržnosti priaznivcov Frankfurtu, ktorí v meste vyvolávali už pred stretnutím nepokoje a musela proti nim zasiahnuť polícia. Stovky fanúšikov nemeckého tímu prišli do Neapola napriek tomu, že nemali vstupenky na zápas. Po príslušníkoch poriadkových síl hádzali dymovnice, svetlice, stoličky, kovové tyče a zapálili aj niekoľko áut. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn.