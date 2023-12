Neapol ukončil rok prehrou s AS Rím, Lobotka nedohral pre zranenie

Serie A - 17. kolo:



AS Rím - SSC Neapol 2:0 (0:0)



Góly: 76. Pellegrini, 90.+6 Lukaku, ČK: 66. Politano, 86. Osimhen (obaja Neapol)



/S. Lobotka (Neapol) hral do 56. minúty/

Rím 24. decembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v základnej zostave so Stanislavom Lobotkom prehrali v 17. kole Serie A na ihrisku AS Rím 0:2. Slovenský reprezentačný stredopoliar sobotňajší zápas nedohral, v 56. minúte musel striedať pre zranenie.Desať minút po jeho odchode oslabil hostí Matteo Politano, ktorý dostal červenú kartu a početnú výhodu súper využil. V 76. minúte otvoril skóre striedajúci Lorenzo Pellegrini a v nadstavenom čase spečatil triumf AS Romelu Lukaku. V tom čase už hral Neapol aj bez ďalšieho vylúčeného hráča Victora Osimhena. AS Rím sa vďaka víťazstvu posunul na 6. priečku tabuľky o bod pred svojho sobotňajšieho súpera.