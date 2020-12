Neapol uspel s odvolaním, vrátili mu bod a duel s Juventusom sa odohrá

Miláno 22. decembra (TASR) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol uspel s odvolaním proti kontumačnej prehre 0:3 s domácim Juventusom Turín v októbrovom zápase 3. kola Serie A. Duel, na ktorý "Partenopei" nemohli vycestovať po nariadení hygienika pre koronavírus v tíme, sa uskutoční v novom, zatiaľ neurčenom termíne.



Neapolu navyše vrátia späť bod, ktorý mu pôvodne odpočítali, čo znamená, že sa v tabuľke posunie z piatej na tretiu priečku. Juventusu sa mažú tri body za kontumačné víťazstvo, úradujúci majster tým spadol na štvrtú priečku, o skóre za SSC a pred piaty AS Rím.



Nákaza sa v Neapole objavila po zápase s Janovom. Pozitívny výsledok testu mali traja členovia klubu, ako prvý poľský stredopoliar Piotr Zielinski, následne potvrdili infekciu u člena realizačného tímu "Partenopei" Giandomenica Costiho, neskôr aj u stredopoliara Eljifa Elmasa. Neapol, za ktorý hrá aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, bol napriek tomu pripravený odcestovať na zápas 4. októbra v Turíne, no napokon mu to miestne úrady "zatrhli".



Napriek objektívnym príčinám disciplinárna komisia najvyššej talianskej súťaže dospela k záveru, že Neapol nepostupoval podľa protokolu Serie A a rozhodla o administratívnom víťazstve Juventusu. Navyše SSC odpočítala v tabuľke jeden bod. Hoci rozhodnutie verejných úradov mohlo prelomiť pravidlá ligy, vyšetrovanie neodhalilo okolnosti, ktoré by bránili ceste do Turína. Podľa disciplinárky mohli hráči SSC na zápas odcestovať, keďže mali zdravých 13 hráčov vrátane aspoň jedného brankára.



Neapolčania sa proti verdiktu bránili všetkými možnými spôsobmi, podali niekoľko odvolaní, ktoré však boli zamietnuté. Až odvolanie na Taliansky olympijský výbor im prinieslo úspech a zvrátilo pôvodné rozhodnutie.