Neapol v zostave s Lobotkom prehral s Laziom Rím 0:1

Serie A - 15.kolo:



SSC Neapol - Lazio Rím 0:1 (0:0)



Gól: 79. Isaksen



/S. Lobotka (Neapol) hral do 82. minúty/







ACF Fiorentina – Cagliari Calcio 1:0 (1:0)



Gól: 24. Cataldi



/A. Obert do 57. minúty (Cagliari)/







Hellas Verona – Empoli FC 1:4 (1:4)



Góly: 35. Tengstedt – 16. a 19. Esposito, 32. Cacace, 42. Colombo



/T. Suslov do 60. min (Hellas)







Benátky FC – Como 1907 2:2 (1:0)



Góly: 17. Pohjanpalo, 70. Oristanio – 50. Candela (vlastný), 57. Belotti

Rím 9. decembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom prehrali v šlágri 15. kola talianskej Serie A s Laziom Rím 0:1. O triumfe hostí rozhodol v 79. minúte Dán Gustav Isaksen. Neapol je v tabuľke druhý s dvojbodovou stratou na vedúcu Atalantu Bergamo. O bod za ním zaostáva trio Inter Miláno, Fiorentina, Lazio.Fiorentina zvíťazila v nad Cagliari Calcio 1:0. Domáci tak natiahli svoju víťaznú šnúru na osem zápasov a s 31 bodmi si upevnili štvrté miesto. Cagliari má na konte 14 bodov a je na 15. priečke. V drese hostí hral do 57. minúty slovenský obranca Adam Obert.Hráči Hellasu Verona nestačili pred domácimi priaznivcami na Empoli FC 1:4. Stredopoliar Tomáš Suslov hral do 60. minúty. Hellas nezískal body už v štyroch zápasov za sebou. V priebežnom poradí sa pohybuje tesne nad zónou zostupu. Empoli je deviate. Benátky doma remizovali s Comom 2:2.