Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. august 2026Meniny má Ružena
< sekcia Šport

Neapol v zostave s Lobotkom prehral v 2. kole Serie A proti Como 1:2

.
Na snímke Neapol. Foto: TASR/AP

Hrdinom bol napokon Grék Anastasios Douvikas, ktorý zabezpečil svojmu tímu tri body presným zásahom v 34. minúte po asistencii Baturinu.

Autor TASR
Rím 30. augusta (TASR) - Futbalisti Como 1907 zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola talianskej Serie A na pôde SSC Neapol 2:1. Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka odohral v drese domácich celý duel. Hostí poslal do vedenia v 17. minúte chorvátsky krídelník Martin Baturina, no polhodine hry vyrovnal dánsky útočník Rasmus Höjlund. Hrdinom bol napokon Grék Anastasios Douvikas, ktorý zabezpečil svojmu tímu tri body presným zásahom v 34. minúte po asistencii Baturinu.



Serie A - 2. kolo:

SSC Neapol - Como 1907 1:2 (1:2)

Góly: 30. Höjlund - 17. Baturina, 34. Douvikas

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku