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Neapol v zostave s Lobotkom prehral v 2. kole Serie A proti Como 1:2
Hrdinom bol napokon Grék Anastasios Douvikas, ktorý zabezpečil svojmu tímu tri body presným zásahom v 34. minúte po asistencii Baturinu.
Autor TASR
Rím 30. augusta (TASR) - Futbalisti Como 1907 zvíťazili v nedeľňajšom zápase 2. kola talianskej Serie A na pôde SSC Neapol 2:1. Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka odohral v drese domácich celý duel. Hostí poslal do vedenia v 17. minúte chorvátsky krídelník Martin Baturina, no polhodine hry vyrovnal dánsky útočník Rasmus Höjlund. Hrdinom bol napokon Grék Anastasios Douvikas, ktorý zabezpečil svojmu tímu tri body presným zásahom v 34. minúte po asistencii Baturinu.
Serie A - 2. kolo:
SSC Neapol - Como 1907 1:2 (1:2)
Góly: 30. Höjlund - 17. Baturina, 34. Douvikas
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
Serie A - 2. kolo:
SSC Neapol - Como 1907 1:2 (1:2)
Góly: 30. Höjlund - 17. Baturina, 34. Douvikas
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/