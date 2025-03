Neapol v zostave s Lobotkom remizoval v šlágri s Interom Miláno

Serie A - 27. kolo:



SSC Neapol - Inter Miláno 1:1 (0:1)



Góly: 87. Billing - 22. Dimarco



/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/







Atalanta Bergamo - Benátky 0:0

Neapol 1. marca (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom remizovali v šlágri 27. kola talianskej Serie A s Interom Miláno 1:1. V tabuľke zostali druhí so stratou jedného bodu na sobotňajšieho súpera a rivala v boji o titul. "Nerazzurri" viedli od 22. minúty po priamom kope Federica Dimarca. Neapol vyrovnal v 87. minúte, keď sa po akcii Lobotku presadil striedajúci Philipp Billing.Inter premenil hneď prvú šancu v zápase, keď Dimarco ľavačkou z priameho kopu nechytateľnou strelou prekonal Alexa Mereta. Neapol mohol vyrovnať v 34. minúte, keď si Romelu Lukaku šikovne nabehol na zadnú žrď, no trafil iba bočnú sieť. Belgický útočník sa nepresadil ani v závere prvého polčasu, keď jeho strelu zblokovala obrana Interu na roh.V druhom polčase mal Neapol územnú prevahu. Strela Lobotku v 57. minúte mierila vysoko nad, bombu Scotta McTominaya vyboxoval Josep Martinez. V 87. minúte však Lobotka zaviezol loptu do šestnástky a prihral voľnému Billingovi Jeho prvú strelu Martinez vyrazil, no len pred Dána, ktorý na druhý pokus vyrovnal na 1:1. Aj v prvom vzájomnom zápase sa na San Sire zrodil výsledok 1:1. Neapol nevyhral už päť duelov.Atalanta Bergamo doma iba remizovala s Benátkami 0:0. V tabuľke je tretia s trojbodovou stratou na Inter.