Neapol v zostave s Lobotkom vyhral v šlágri na pôde Juventusu 1:0

Serie A - 31. kolo:



Juventus Turín - SSC Neapol 0:1 (0:0)



Gól: 90.+3 Raspadori



/S. Lobotka (Neapol) hral do 96. minúty/







AC Miláno - US Lecce 2:0 (1:0)



Góly: 40. a 74. Leao







AC Monza - AC Fiorentina 3:2 (2:2)



Góly: 26. Biraghi (vlastný), 43. Mota, 59. Pessina (z 11 m) – 8. Kouame, 13. Saponara







Udinese Calcio - US Cremonese 3:0 (3:0)



Góly: 2. Samardžič, 27. Perez, 36. Success







Empoli FC - Inter Miláno 0:3 (0:0)



Góly: 48. a 76. Lukaku, 88. Martinez



Rím 23. apríla (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v šlágri 31. kola Serie A na ihrisku Juventusu Turín 1:0. Neapol má sedem zápasov pred koncom sezóny na čele tabuľky 17-bodový náskok pred Laziom Rím. Lobotka hral do 96. minúty.V prvom polčase si tímy nevypracovali vážnejšiu gólovú príležitosť a tak bol stav nerozhodný 0:0. Hostia mali prvú veľkú šancu v 71. minúte duelu, keď sa po rohovom kope dostal Victor Osimhen k hlavičke. Nigérijský útočník však poslal loptu priamo do rúk brankára Wojciecha Szczesneho. Domáci sa predčasne tešili z gólu v 81. minúte. Rýchly protiútok Juventusu zakončil Angel di Maria, no rozhodca ešte skontroloval situáciu na videu. Všimol si nedovolený zákrok Nicola Fagioliho na Lobotku a gól neuznal. Domáci stredopoliar navyše dostal žltú kartu. Hráči "Starej dámy" sa tešili aj na začiatku nadstaveného času, no Federico Chiesa neudržal loptu na ihrisku a ani tento presný zásah Dušana Vlahoviča nebol platný. Hostia rozhodli v 93. minúte zápasu. Eljif Elmas poslal center na Giacama Raspadoriho, ktorý z volejba prekonal Szczesneho. "Partenopei" majú veľkú šancu, aby získal svoj prvý ligový titul od roku 1990.Hráci AC Miláno zvíťazili nad US Lecce 2:0. V drese domácich strelil oba góly portugalský útočník Rafael Leao. "Rossoneri" potvrdili na San Sire pozíciu favorita a zostali na piatom mieste v tabuľke. Hostia sú na 16. priečke.Nováčik z Monzy triumfoval nad Fiorentinou 3:2. Domáci prehrávali po 13. minútach už 0:2, no počas zvyšného priebehu sa im podarilo otočiť výsledok.Udinese si poradilo doma s US Cremonese 3:0 a dostalo sa v tabuľke na 9. miesto. Hosťom patrí 19. priečka, ktorá znamená zostup do nižšej súťaže.Inter Miláno zvíťazil na ihrisku Empoli 3:0. Dvoma gólmi a jednou asistenciou režíroval triumf "nerazzurri" belgický útočník Romelu Lukaku. V zostave domácich nefiguroval slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý sa vo štvrtok podrobil operácii bedrovej chrbtice a čaká ho dlhá pauza.