Neapol v zostave s Lobotkom zdolal Atalantu 3:1 a je na čele Serie A
Úradujúci majstri rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase.
Autor TASR
Rím 22. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v 12. kole talianskej Serie A nad Atalantou Bergamo 3:1 a dostali sa na čelo neúplnej tabuľky. Úradujúci majstri rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase.
Dvakrát sa presadil Brazílčan David Neres, tretí gól pridal Holanďan Noa Lang. Cagliari bez slovenského obrancu Adama Oberta remizovalo s FC Janov 3:3. Bologna zvíťazila na pôde Udinese 3:0, dva góly vsietil Tommaso Pobega. Fiorentina remizovala s Juventusom Turín 1:1.
Serie A - 12. kolo:
SSC Neapol - Atalanta Bergamo 3:1 (3:0)
Góly: 17. a 38. Neres, 45. Lang - 52. Scamacca
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
ACF Fiorentina - Juventus Turín 1:1 (0:1)
Góly: 48. Mandragora - 45+6. Kostič
Cagliari Calcio - FC Janov 3:3 (2:2)
Góly: 33. a 60. Borrelli, 43. Esposito – 18. Vitinha, 41. Ostigaard, 84. Martín, ČK: 90+3. Cuffy (Janov) po druhej ŽK
/A. Obert (Cagliari) bol na lavičke/
Udinese Calcio - FC Bologna 0:3 (0:0)
Góly: 54. a 60. Pobega, 90+4. Bernardeschi
