Neapol vydrel tri body v Lecce, Conte: Tieto zápasy nie sú jednoduché
Úradujúci šampión čelil za bezgólového stavu pokutovému kopu, ktorý nepremenil mladý útočník Francesco Camarda.
Autor TASR
Miláno 29. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v stredu potvrdili post lídrov talianskej Serie A vydretým víťazstvom na ihrisku Lecce 1:0. Úradujúci šampión čelil za bezgólového stavu pokutovému kopu, ktorý nepremenil mladý útočník Francesco Camarda, a o zisku troch bodov pre hostí napokon rozhodol v 69. minúte hlavou Frank Anguissa. Neapol je tak v neúplnej tabuľke na čele s trojbodovým náskokom pred AS Rím (má zápas k dobru) a AC Miláno.
Neapol napriek problémom so zraneniami nadviazal na víkendový triumf nad milánskym Interom (3:1). V sobotnom šlágri pribudol na listinu zranených hráčov SSC belgický stredopoliar Kevin de Bruyne a bude niekoľko mesiacov mimo hry. „Partenopei“ už pre zdravotné problémy chýbajú aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, útočník Romelu Lukaku, či obranca Amir Rrahmani. Po zranení už v Lecce naskočil na záverečnú polhodinu hry Rasmus Höjlund a Rrahmani sedel na lavičke. „Nezabúdajme, že sme museli nahradiť kľúčových hráčov. Stratili sme ich už dosť pre zranenia, ale zdá sa, že o tom nikto nehovorí,“ povedal po zápase tréner SSC Antonio Conte.
Neapolský kouč sa tešil z víťazstva vo svojom 250. dueli v úlohe trénera v Serie A. „Tieto zápasy nikdy nie sú jednoduché, najmä po mimoriadnom stretnutí s Interom, v ktorom sme vynaložili obrovské množstvo fyzickej a psychickej energie," zdôraznil kormidelník hostí. Okrem strelca gólu Anguissu bol neapolským hrdinom srbský brankár Vanja Milinkovič-Savič. Za stavu 0:0 chytil 11 minút po zmene strán penaltu 17-ročného Camardu a dal tak svojmu tímu šancu zvíťaziť. Špecialista na pokutové kopy zneškodnil päť z predchádzajúcich deviatich striel z bieleho bodu, ktorým čelil.
Milánske AC zaostáva za Neapolom o tri body, keďže remizovalo na ihrisku Atalanty Bergamo 1:1. Pre hostí to bol tretí nerozhodný výsledok z uplynulých štyroch kôl. Premiérový gól v drese „Rossoneri“ po letnom prestupe z FC Turín zaznamenal defenzívny stredopoliar Samuele Ricci. Skóroval už vo 4. minúte, no Milánčania náskok neudržali - bod pre Atalantu zariadil v 35. minúte Ademola Lookman. Domáci tak zostali jediným nezdolaným tímom v tejto sezóne Serie A. V deviatich zápasoch však Atalanta vyhrala iba dvakrát a má až sedem remíz, z toho päť v jednej sérii. Patrí jej priebežne siedma priečka.
