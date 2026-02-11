< sekcia Šport
Neapol vypadol v pohári s AC Como, Lobotka neuspel v rozstrele
Úradujúci majster Serie A vylepšil svoju bilanciu z predošlého ročníka Coppa Italia, keďže vtedy vypadol už v osemfinále po prehre na pôde Lazia Rím (1:3).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím 10. februára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol s kapitánom Stanislavom Lobotkom vypadli v utorok z Talianskeho pohára. Nad ich sily bolo Como, ktorému podľahli 6:7 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 v riadnom hracom čase. Svoju jedenástku nepremenil v ôsmej sérii práve Lobotka.
Úradujúci majster Serie A vylepšil svoju bilanciu z predošlého ročníka Coppa Italia, keďže vtedy vypadol už v osemfinále po prehre na pôde Lazia Rím (1:3). V utorok išli na Štadióne Diega Armanda Maradonu do vedenia hostia po úspešnej penalte Martina Baturinu. Za domácich odpovedal hneď po prestávke Antonio Vergara. V rozstrele chyboval ako prvý domáci Romelu Lukaku, no vo štvrtej sérii nepremenil na strane súpera ani Maximo Perrone. Como však nakoniec triumfovalo a postúpilo do semifinále súťaže premiérovo od sezóny 1985/86.
Úradujúci majster Serie A vylepšil svoju bilanciu z predošlého ročníka Coppa Italia, keďže vtedy vypadol už v osemfinále po prehre na pôde Lazia Rím (1:3). V utorok išli na Štadióne Diega Armanda Maradonu do vedenia hostia po úspešnej penalte Martina Baturinu. Za domácich odpovedal hneď po prestávke Antonio Vergara. V rozstrele chyboval ako prvý domáci Romelu Lukaku, no vo štvrtej sérii nepremenil na strane súpera ani Maximo Perrone. Como však nakoniec triumfovalo a postúpilo do semifinále súťaže premiérovo od sezóny 1985/86.
sumár - štvrťfinále Talianskeho pohára
SSC Neapol - AC Como 1:1 (0:1), 6:7 po jedenástkovom rozstrele
Góly: 46. Vergara - 39. Baturina (z 11 m), rozh. jedenástka: Kempf
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas ako kapitán/
SSC Neapol - AC Como 1:1 (0:1), 6:7 po jedenástkovom rozstrele
Góly: 46. Vergara - 39. Baturina (z 11 m), rozh. jedenástka: Kempf
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas ako kapitán/