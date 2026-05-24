Nedela 24. máj 2026
sekcia Šport

Neapol zakončil sezónu víťazne, Lobotka pre zranenie nedohral

Hráč Neapolu Scott McTominay (vpredu) bojuje o loptu s Keinanom Davisom z Udinese v zápase talianskej ligy Serie A SSC Neapol - Udinese Calcio v Neapole 24. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 24. mája (TASR) - Futbalisti SSC Neapol zakončili sezónu v talianskej Serie A víťazne. V záverečnom 38. kole zdolali Udinese 1:0 a poistili si druhé miesto v tabuľke. O výhre rozhodol v prvom polčase svojím 13. gólom v sezóne Rasmus Höjlund. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka zápas nedohral, v 37. minúte musel pre zranenie striedať. Udinese zakončí sezónu na desiatej priečke.

V ďalšom zápase Parma zdolala Sassuolo 1:0. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 80. minúte Mateo Pellegrino. Parma sa dostala v tabuľke na 12. miesto, ale FC Turín ešte čaká sezónna derniéra. Sassuolo definitívne obsadí 11. priečku.

Serie A - záverečné 38. kolo:

SSC Neapol - Udinese Calcio 1:0 (1:0)
Gól: 24. Höjlund, ČK: 64. Kabasele (Udinese)
/S. Lobotka (Neapol) hral do 37. minúty/

Parma Calcio - Sassuolo Calcio 1:0 (0:0)
Gól: 80. Pellegrino
