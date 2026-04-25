Sobota 25. apríl 2026
Neapol zdolal doma Cremonese hladko 4:0, Lobotka hral do 54. minúty

Hráč Neapola Rasmus Hojlund (uprostred) a Filippo Terracciano z Cremonese v zápase 34. kola talianskej Serie A SSC Neapol - US Cremonese v Neapola v piatok 24. apríla 2026. Foto: TASR/AP

V neúplnej tabuľke im patrí druhá priečka s 9-bodovým mankom na lídra Inter Miláno, ktorý má zápas k dobru.

Autor TASR
Neapol 24. apríla (TASR) - Futbalisti SSC Neapol sa po dvoch zápasoch vrátili na víťaznú vlnu v talianskej Serie A. V piatkovom súboji 34. kola vyhrali v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nad o záchranu bojujúcim Cremonese hladko 4:0.

V neúplnej tabuľke im patrí druhá priečka s 9-bodovým mankom na lídra Inter Miláno, ktorý má zápas k dobru. Favorit skóroval trikrát už v prvom polčase, postupne sa presadili Scott McTominay, Rasmus Höjlund a Kevin De Bruyne. Po zmene strán pridal štvrtý zásah brazílsky útočník Alisson Santos a McTominay ešte v závere nepremenil penaltu. Lobotku vystriedal v 54. minúte škótsky stredopoliar Billy Gilmour.



Serie A - 34. kolo:

SSC Neapol – US Cremonese 4:0 (3:0)

Góly: 3. McTominay 45. Höjlund, 45.+3 De Bruyne, 52. Alisson Santos

/S. Lobotka (SSC) hral do 54. min/
