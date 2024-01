Neapol získal na hosťovanie do konca sezóny Traoreho z Bournemouthu

Neapol 17. januára (TASR) - Futbalový klub SSC Neapol získal v stredu Hameda Traoreho z Pobrežia Slonoviny. Dvadsaťtriročný hráč prišiel na hosťovanie z anglického Bournemouthu do konca prebiehajúcej sezóny. Súčasťou zmluvy je aj opcia na trvalý prestup.



Stredopoliar Traore sa vracia do Talianska rok po tom, ako odišiel zo Sassuola na hosťovanie do Bournemouthu. Podľa agentúry AFP by ich trvalý prestup novej posily stál 25 miliónov eur. Úradujúcim majstrom z Neapolu, v ktorých tíme pôsobí aj Slovák Stanislav Lobotka, patrí momentálne ôsme miesto v tabuľke.