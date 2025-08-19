Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Šport

Neapol získal obrancu Gutierreza z Girony

.
Na snímke obranca Miguel Gutierrez. Foto: TASR/AP

Hráč mal výrazný podiel na úspešnej sezóne Girony v ročníku 2023/2024.

Autor TASR
Neapol 19. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol získal 24-ročného obrancu Miguela Gutierreza z Girony. V novom pôsobisku podpísal podľa talianskych médií päťročnú zmluvu, transferová suma je 18 miliónov eur.

Gutierrez mal výrazný podiel na úspešnej sezóne Girony v ročníku 2023/2024, v ktorej tím niekoľko kôl viedol tabuľku La Ligy a napokon skončil tretí za Realom Madrid a FC Barcelona. Gutierrez odohral za Gironu aj šesť zápasov vo vlaňajšom ročníku Ligy majstrov. Strelil v nich jeden gól - proti Slovanu Bratislava.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?