Neapol zvíťazil v prvom zápase nového roka nad Laziom 2:0

.
Na snímke Amir Rrahmani z Neapolu oslavuje po strelení gólu počas zápasu talianskej futbalovej Serie A medzi SS Lazio a SSC Neapol v Ríme v nedeľu 4. januára 2026. Foto: TASR/AP

Najprv sa z trávnika pobral útočník Lazia Tijjani Noslin po druhej žltej karte a v 88. minúte boli po šarvátke vylúčení domáci Adam Marušič a hosťujúci Pasquale Mazzocchi.

Autor TASR
Rím 4. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vstúpili do nového roka víťazne. V nedeľnom zápase 18. kola Serie A triumfovali na trávniku Lazia Rím 2:0 vďaka gólom Leonarda Spinazzolu a Amira Rrahmaniho z prvého polčasu.

V závere stretnutia padli až tri červené karty. Najprv sa z trávnika pobral útočník Lazia Tijjani Noslin po druhej žltej karte a v 88. minúte boli po šarvátke vylúčení domáci Adam Marušič a hosťujúci Pasquale Mazzocchi. Obhajcovia titulu si pripísali druhé víťazstvo za sebou a v tabuľke priebežne poskočili na druhú priečku za AC Miláno, na ktoré strácajú bod. O ďalší bod menej mal milánsky Inter, ktorého čakal večerný duel s Bolognou. Lazio zostalo na deviatej pozícii.



Serie A - 18. kolo:

Lazio Rím - SSC Neapol 0:2 (0:2)

Góly: 13. Spinazzola, 32. Rrahmani, ČK: 81. Noslin po 2. ŽK, 88. Marušič - 88. Mazzocchi

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
.

