Neapol zvýšil náskok na čele, AC prišlo v priebehu 6 minút o dva body

Rím 9. januára (TASR) - Futbalisti Neapola napravili dojem zo stredajšej prehry na pôde Interu Miláno (0:1) a po nedeľnom triumfe nad domácou Sampdoriou (2:0) zvýšili svoj náskok na čele tabuľky Serie A na sedem bodov. Z víťazstva v Janove sa tešil aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý odohral za SSC celý zápas. Úradujúci majster AC Miláno viedol doma nad AS Rím 2:0, v samom závere však inkasoval dva góly a klesol na tretiu priečku o skóre za druhý Juventus.



Neapol mal veľkú šancu ísť do vedenia už v 6. minúte, keď VAR potvrdil faul na Andreho Zamba Anguissu v pokutovom území. Matteo Politano však penaltu nepremenil, keď brankár Emil Audero vyrazil loptu do žrde a následne ju poslal do bezpečia stopér Bram Nuytinck. Ojedinelú útočnú aktivitu predviedli následne domáci, no iniciatívu onedlho prebrali hostia. Za víťazstvom zavelil v 19. minúte Victor Osimhen, ktorý premenil z bezprostrednej blízkosti center Maria Ruia. Nigérijčan si tak upevnil vedenie v rebríčku strelcov najvyššej talianskej súťaže – momentálne má na konte desať presných zásahov. Audero vzápätí zlikvidoval únik Chviču Kvaraccheliju a do nádejnej šance išiel v prvom polčase opäť Osimhen, no v prieniku mu zabránil tvrdým zákrokom Tomas Rincon. Kolumbijčan zaň obdržal červenú kartu.



Početná prevaha hostí bola následne viditeľná, mali jednoznačne navrch a k streleckému pokusu z diaľky sa dostal aj Lobotka. V 82. minúte dostal jeho tím ďalšiu šancu z bieleho bodu, ktorú exekútor Eljif Elmas tentokrát využil. Prudkou strelou pod brvno upravil na konečných 2:0. "Veľký zápas s veľkým tímom. Máme skvelé mužstvo a najdôležitejšie je pre nás víťaziť. Teraz sa vrátime domov, oddýchneme si a potom začneme trénovať, aby sme boli pripravený na zápas proti Juventusu," uviedol po stretnutí strelec prvého gólu Osimhen pre AFP. Domáci fanúšikovia sa v zápase rozlúčili s dvoma legendami svojho klubu. V piatok podľahol rakovine pankreasu Gianluca Vialli, ktorý bol súčasťou jediného majstrovského mužstva Sampdorie v sezóne 1990/91. Ešte v decembri zomrel Siniša Mihajlovič, bývalý hráč i tréner Sampdorie prehral boj s leukémiou.



Na San Sire sa od úvodu ujali iniciatívy domáci, do vedenia išli po polhodine hry. Pri rohovom kope prekvapil Pierre Kalulu brankára Ruia Patricia hlavičkou do strany a druhý gól padol necelú štvrťhodinu pred uplynutím riadneho hracieho času. Výstavnú útočnú akciu, ktorá sa začala na domácej polovici ihriska, zakončil Tommaso Pobega. Rimania vsietili kontaktný gól zo svojej prvej strely na bránu v druhom dejstve. Úspešným strelcom bol Roger Ibanez, za chrbát Cipriana Tatarusanua poslal centrovanú loptu z rohového kopu. Vyrovnanie prišlo v nadstavení počas ďalšej štandardky v podobe priameho kopu. S hlavičkou striedajúceho Nemanju Matiča si Tatarusanu ešte poradil, ale následný pokus Tammyho Abrahama už skončil v sieti. "Pred priamym kopom som si hovoril, že musím byť pripravený. Videl som, že Matič ide hlavičkovať, brankár mu to vyrazil a ja som, vďakabohu, stál na správnom mieste," povedal anglický útočník k vyrovnávajúcemu gólu.



Hráči AC tak v priebehu šiestich minút stratili dvojgólový náskok a prišli o víťazstvo. "Je naozaj škoda, že máme z tohto zápasu len bod. Určite je to škoda. Samozrejme sme roztrpčení, ale nerozmýšľame nad stratou na Neapol. Vieme len to, že sa musíme zlepšiť, aby sme zostali v hre," dodal tréner domácich Stefano Pioli. Juventus sa posunul na druhé miesto vďaka sobotnému triumfu nad Udinese (1:0) a v piatok zavíta práve na pôdu Neapola. AC čaká najbližšie stretnutie v stredu proti FC Turín.