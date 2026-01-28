Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
Neapolu vystavila stopku Chelsea, Bodö prekvapilo na Atleticu

Futbalista Chelsea Londýn Enzo Fernandez strieľa gól zo značky pokutového kopu počas zápasu záverečného 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov SSC Neapol - FC Chelsea v Neapole v stredu 28. januára 2026. Foto: TASR/AP

Úradujúcemu majstrovi v Paríži robil opäť problémy Newcastle, s ktorým remizoval 1:1 a na anglického súpera tak nestačil ani na tretí pokus.

Bratislava 28. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nepostúpili do ďalšej fázy Ligy majstrov. S Chelsea prehrali 2:3 a v tabuľke tak obsadili 30. miesto. O veľké prekvapenie sa postaralo nórske Bodö/Glimt, ktoré vyhralo na pôde Atletica Madrid 2:1. Oba tímy postúpili do play off o osemfinále, pri jedinom góle domácich mal asistenciu slovenský obranca Dávid Hancko. Slavia Praha nestačila ani na nováčika, na trávniku cyperského Pafosu prehrala 1:4, za hostí nastúpil v základe Slovák Erik Prekop.

Neapol mal v januári nabitý program a boril sa s mnohými absenciami. Napriek tomu dokázal proti Chelsea otočiť na priebežných 2:1, ale nakoniec nebral ani bod a play off mu ušlo o bod. Londýnčania si naopak zabezpečili priamu miestenku, obsadili šieste miesto.

Atletico išlo do vedenia v 15. minúte zásluhou Alexandra Sörlotha, ktorému asistoval Hancko. Glimt však zaskočil favorita hneď dvakrát, pričom víťazný gól strelil v skrumáži útočník Kasper Högh. Jeho tím zažíva premiéru v Lige majstrov, ktorú premenil na postup. V play off ho čaká niektorý z nasadených tímov.

V základe Slavie nastúpil spomedzi Slovákov útočník Erik Prekop, ktorý išiel dole v 55. minúte. Jeho skúsenejší krajan Ivan Schranz bol na lavičke náhradníkov, pričom Slavia vyšla v tejto sezóne Ligy majstrov bez výhry a nazbierala tri body za remízy. Jej situáciu sťažil na Cypre striedajúci obranca Jan Bořil, ktorý dostal v druhom polčase za stavu 2:1 priamu červenú kartu po štyroch minútach na ihrisku.

Hráč Manchestru City Erling Haaland (vľavo) strieľa gól v zápase záverečného 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Manchester City - Galatasaray Istanbul v Manchestri v stredu 28. januára 2026.
Foto: TASR/AP


Arsenal potvrdil svoju stopercentnosť a zdolal Kajrat Almaty 3:2. Barcelona odvrátila prekvapenie a duel s Kodaňou otočila, triumfovala rozdielom triedy 4:1 a ide priamo do osemfinále. Zaváhal naopak Real Madrid, keď prehral 2:4 na pôde Benficy Lisabon a nepostúpil do osemfinále priamo – ôsme miesto, ktoré uchmatol Manchester City za výhru 2:0 nad Galatasaray (2:0), mu ušlo o bod. Benfica zachránila v nadstavenom čase svoju budúcnosť v súťaži a obsadila posledné postupové miesto (24.) o skóre pred Olympique Marseille. „Biely balet“ inkasoval posledný gól o deviatich hráčoch, keďže v nadstavenom čase videli druhú žltú kartu obranca Raul Asencio aj útočník Rodrygo.

Úradujúcemu majstrovi v Paríži robil opäť problémy Newcastle, s ktorým remizoval 1:1 a na anglického súpera tak nestačil ani na tretí pokus. Situáciu sťažil zranenie domáceho útočníka Chviču Kvaraccheliju, ktorý odkríval z ihriska s problémami s pravou nohou po zákroku Anthonyho Elangu v polovici prvého polčasu.



sumáre - 8. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:

Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus 1:2 (0:0)

Góly: 69. Dolberg (z 11 m) - 52. Martins, 79. Hezze



FC Arsenal - Kajrat Almaty 3:2 (3:1)

Góly: 3. Gyökeres, 16. Havertz, 38. Martinelli - 7. Jorginho (z 11 m), 90.+3. Ricardinho



Athletic Bilbao - Sporting Lisabon 2:3 (2:1)

Góly: 3. Sancet, 29. Guruzeta - 12. Diomande, 63. Trincao, 90.+4. Santos



Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt 1:2 (1:1)

Góly: 15. Sörloth - 35. Sjövold, 59. Högh

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas a mal asistenciu/



FC Barcelona - FC Kodaň 4:1 (0:1)

Góly: 48. Lewandowski, 60. Yamal, 69. Raphinha (z 11 m), 85. Rashford - 4. Dadason



Benfica Lisabon - Real Madrid 4:2 (2:1)

Góly: 37. a 54. Schjelderup, 45.+5. Pavlidis (z 11 m), 90.+8. Trubin - 30. a 58. Mbappe. ČK: 90.+2. Asencio (po 2. ŽK), 90.+7. Rodrygo (po 2. ŽK, obaja Real)



FC Bruggy - Olympique Marseille 3:0 (2:0)

Góly: 4. Diakhon, 11. Vermant, 79. Stankovič



Borussia Dortmund - Inter Miláno 0:2 (0:0)

Góly: 81. Dimarco, 90.+4. Diouf



Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)

Góly: 47. Kolo Muani, 77. Solanke



Bayer Leverkusen - CF Villarreal 3:0 (2:0)

Góly: 12. a 35. Tillman, 57. Grimaldo



FC Liverpool - FK Karabach 6:0 (2:0)

Góly: 15. a 61. Mac Allister, 21. Wirtz, 50. Salah, 57. Ekitike, 90. Chiesa



Manchester City - Galatasaray Istanbul 2:0 (2:0)

Góly: 11. Haaland, 29. Cherki



AS Monaco - Juventus FC 0:0



SSC Neapol - FC Chelsea 2:3 (2:1)

Góly: 33. Vergara, 43. Höjlund - 61. a 82. Pedro, 19. Fernandez (z 11 m)

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/



Pafos FC - SK Slavia Praha 4:1 (1:1)

Góly: 84. a 87. Silva, 17. Dragomir, 53. Bruno - 44. Chaloupek. ČK: 59. Bořil (Slavia)

/E. Prekop (Slavia) hral do 55. minúty/



Paríž Saint-Germain - Newcastle United 1:1 (1:1)

Góly: 8. Vitinha - 45.+2. Willock



PSV Eindhoven - Bayern Mníchov 1:2 (0:0)

Góly: 78. Saibari - 58. Musiala, 84. Kane. ČK: 90.+4. Mauro (PSV, po 2. ŽK)



Union Royale Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)

Gól: 70. Khalaili
