Nebojácni Srbi si veria na rozpačitý Albión

Nedeľa 16. júna, 21.00



C-skupina, 1. kolo /Arena AufSchalke, Gelsenkirchen/



Srbsko - Anglicko







Predpokladané zostavy:



Srbsko: V. Milinkovič-Savič - Milenkovič, Veljkovič (Gudelj), Pavlovič - Živkovič, S. Milinkovič-Savič, Lukič, Kostič - Tadič, Mitrovič, Vlahovič



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Alexander-Arnold, Rice (Gallagher) - Saka, Bellingham, Foden - Kane

Gelsenkirchen 15. júna (TASR) - Veľká časť stávkových spoločností a futbalových odborníkov vníma reprezentáciu Anglicka ako hlavného favorita na celkový triumf na ME v Nemecku. Finalista uplynulého šampionátu vstúpi do turnaja v nedeľu o 21.00 h v Gelsenkirchene proti Srbsku, ktoré si však na favorizovaného súpera verí a chystá sa ho prekvapiť.uviedol pre srbské médiá stredopoliar Nemanja Gudelj. Srbsko postúpilo na ME z druhého miesta kvalifikačnej G-skupiny, ktorú vyhralo Maďarsko. V generálke zaujalo jeho hladké víťazstvo 3:0 nad domácim Švédskom. Lídrami mužstva sú dvaja legionári zo saudskoarabského Al Hilalu - stredopoliar Sergej Milinkovič-Savič a kanonier Aleksandar Mitrovič. Druhý menovaný má v 91 medzištátnych zápasoch bilanciu 58 gólov a na šampionát prichádza v pozoruhodnej forme, keď v deviatich predošlých dueloch zaznamenal osem presných zásahov. Duel Srbska s Anglickom bude veľkou skúškou aj pre nemeckú políciu a bezpečnostné zložky. Podľa informácie DPA by malo byť v dejisku zápasu až päť stoviek chuligánov z Balkánu a tak je zvýšené riziko možných potýčiek s priaznivcami z Britských ostrovov.Angličania prešli kvalifikáciou bez prehry v ôsmich zápasoch. V C-skupine dostali za seba Taliansko aj Ukrajinu, no aktuálne ich trápi pokles formy. Z piatich predošlých duelov vyhrali jediný, v generálke na ME šokujúco nestačili vo Wembley na Island (0:1). Gareth Southgate je však presvedčený, že na šampionáte sa jeho tím ukáže v lepšom svetle.uviedol kouč Albiónu. Jeho tím disponuje ohromnou silou najmä v ofenzíve, v ktorej hrajú prím Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden a Harry Kane. Dobrou správou je návrat obrancu Johna Stonesa do tréningového procesu po zranení, ktoré utrpel proti Islandu. Zadák Manchestru City by mal vytvoriť stopérsku dvojičku s Marcom Guehim.uviedol pre AFP stredopoliar Conor Gallagher, ktorý proti Islandu sedel na lavičke náhradníkov. V predošlom súboji s Bosnou a Hercegovinou (3:0) však podal kvalitný výkon a zamotal hlavu trénerovi, ktorý údajne zvažuje jeho zaradenie do zostavy na úvodný súboj na šampionáte.