Nebudem meniť svoj charakter, uviedol Kovač po kritike zverencov

Mníchov 31. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Niko Kovač pokračuje v tvrdej kritike svojich hráčov aj po utorňajšom víťazstve v súboji 2. kola Nemeckého pohára na ihrisku druholigového VFL Bochum (2:1). Bavorov od blamáže zachránili góly v záverečnej 10-minútovke. Najskôr sa presadil Serge Gnabry, ku ktorému sa víťazným gólom pridal Thomas Müller.



Štyridsaťosemročný Kovač nebol spokojný najmä s kombinačnou hrou Mníchovčanov. Zároveň pochválil zverencov kouča Thomasa Reisa, že počas celého stretnutia skvele dodržiavali jeho inštrukcie. "Neplánujem krotiť svoje vyjadrenia. Nebudem predsa meniť svoj charakter," uviedol pre médiá Kovač. V uplynulých dňoch sa Chorvát ospravedlnil Müllerovi za nešťastné vyjadrenie, v ktorom uviedol, že 30-ročnému útočníkovi dá na ihrisku šancu len vtedy, ak nebude mať dostatok hráčov. "Zle som sa vyjadril, no s Thomasom sme si veci vysvetlili. Niekedy sa stane malá chybička, je to ľudské," dodal po vyjadrení na adresu 100-násobného reprezentanta Nemecka.



Bayern bude mať šancu napraviť si chuť už v sobotňajšom súboji 10. kola Bundesligy keď sa predstaví na pôde Eintrachtu Frankfurt. "Musíme sa vrátiť ku jednoduchosti, v nej je totiž krása tejto hry. Potom prídu malé úspechy, z ktorých môžeme ťažiť ďalej," zdôraznil pred víkendovým súbojom proti svojmu bývalému zamestnávateľovi. Kovač bol trénerom Frankfurtu od roku 2016 do roku 2018, keď zasadol na lavičku Bavorov. Informáciu priniesla agentúra DPA.