Nebyla zostáva v Jablonci, sezónu chce začať víťazstvom nad Spartou

Jablonec 19. júla (TASR) – Slovenský futbalista Sebastian Nebyla zostáva aj naďalej hráčom FK Jablonec, hoci sa v médiách objavili špekulácie o jeho možnom odchode. Ten mal prísť po turbulentnom období spôsobenom nástupom majiteľa Miroslava Peltu na výkon trest odňatia slobody na päť a pol roka. Dvadsaťtriročný stredopoliar tieto dohady vyvrátil a deklaroval záujem pomôcť klubu aj v nadchádzajúcej sezóne.



„O týchto špekuláciách som iba čítal v médiách. V Jablonci som rád, nikam neutekám a chcem klubu pomôcť, tak ako on pomohol mne,“ povedal Nebyla podľa českých médií. Jablonec odštartuje ligovú sezónu v sobotu zápasom proti Sparte Praha. „Nemyslím si, že je to nevýhoda. Každý hráč chce hrať proti silným súperom. Bude to kvalitná previerka našej formy,“ pokračoval 23-ročný Slovák.



Káder Jablonca zostal cez leto takmer nezmenený. Jedným z mála odchodov bol prestup Dominika Hollého, už bývalého spoluhráča Nebylu zo slovenskej reprezentácie do 21 rokov, práve do Sparty. „Určite mu chceme ukázať, že si nevybral dobre,“ dodal Nebyla s úsmevom.