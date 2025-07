Nečakaný krok McKennu - WHL mení za univerzitu

New York 11. júla (TASR) - Supertalentovaný kanadský útočník Gavin McKenna, ktorý by sa mal stať budúcoročnou draftovou jednotkou v NHL, prekvapil celý hokejový svet. Sedemnásťročný krídelník vo vysielaní televíznej stanice ESPN uviedol, že opúšťa juniorskú WHL a budúcu sezónu odohrá v univerzitnej NCAA.



„Idem hrať na Penn State University,“ nečakane vyhlásil McKenna, ktorý si v živom vysielaní symbolicky nasadil školácku šiltovku. „Bolo to mimoriadne náročné rozhodnutie. Iste, bolo v hre viacero možností, ale spoločne s rodinou a mojimi najbližšími sme sa zhodli, že najlepšie pôsobisko pre mňa bude Penn State. Je to pre mňa skvelé miesto,“ citoval McKennu oficiálny web NHL.



Takýto krok je v zámorskom hokeji bezprecedentný. Jeho podpis v NCAA je prelomová záležitosť nielen z hokejového, ale aj z finančného hľadiska. V Penn State by mohol podľa zámorských médií zarobiť ročne až 700.000 amerických dolárov, čo by bola najštedrejšia odmena v histórii univerzitného hokeja. Je to niekoľkonásobok platu, aký dostávajú hráči na farme v AHL. Minimálny plat v NHL je pritom v budúcej sezóne 775.000 dolárov. V elitných kanadských juniorských súťažiach WHL, OHL a QMJHL, združených pod hlavičkou CHL, poberajú najlepší hráči len niekoľko stoviek dolárov. „Nastavil úplne novú latku. Veď len nedávno som od špičkových talentov počul, že dostávali len sveter a jedlo zadarmo v miestnych reštauráciách,“ napísal pre The Athletic novinár Scott Wheeler.



McKenna si tak ešte pred príchodom do NHL výrazne finančne vylepší. O žiadaného mladíka sa zaujímala aj Michigan State University, ktorá mu údajne ponúkala 300.000 USD, ale boj vyhral Penn State s dvojnásobne vyššou ponukou. „Zahrám si proti starším a silnejším chalanom, čo mi výrazne uľahčí prechod do NHL,“ vysvetľoval nadaný útočník, ktorý mal vo WHL oproti ostatným hráčom jasne navrch. V uplynulom ročníku si v drese Medicine Hat Tigers pripísal v základnej časti 129 bodov (41+88) v 56 zápasoch, v play off pridal deväť gólov a 29 asistencií v 16 vystúpeniach.



Bratranovci Connora Bedarda pomohlo aj uvoľnenie pravidiel. Americké univerzity od vlaňajšieho novembra už nepovažujú mladíkov z troch elitných kanadských juniorských súťaží za profesionálov a berú ich bez akýchkoľvek obmedzení, teda ak ešte nemajú podpísanú zmluvu s niektorým z klubov NHL. Narozdiel od konkurencie ponúkajú mladým talentom potenciálne zárobky zo sponzoringu, zároveň im hradia aj náklady na letnú prípravu. „Gavin je výnimočný hokejista a úžasný mladý muž. Náš realizačný tím nemôže byť viac ohromený, ako sa prezentoval pri svojej návšteve. Sme absolútne nadšení a tešíme sa na jeho prínos na ľad, v šatni a celej našej hokejovej komunite,“ vyslovil sa Guy Gadowsky, tréner Penn State University.



Kým v NCAA sa tešia z príchodu mladej hviezdy, v juniorskej WHL zavládlo sklamanie. „Mrzí nás, že sa Gavin rozhodol odísť. Možno časom prídeme na to, že musíme pár vecí zmeniť. Musíme všetko starostlivo zhodnotiť a asi lepšie počúvať hráčov," poznamenal šéf WHL Dan Near.