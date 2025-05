Nečas posilní Česko, Rulík: Bude mať rovnakú úlohu ako v Prahe

Praha 7. mája (TASR) - Českú hokejovú reprezentáciu posilní na blížiacich sa MS v Štokholme a Herningu útočník Martin Nečas. Dvadsaťšesťročný krídelník sa pripojí k národnému tímu po vyradení jeho Colorada v 1. kole play off NHL, Avalanche prehrali v štvrťfinále Západnej konferencie s Dallasom Stars 3:4 na zápasy.



Nečas absolvoval lekársku prehliadku a môže posilniť obhajcov titulu na svetovom šampionáte. V utorok večer to oznámil generálny manažér „lavín“ Chris MacFarland na tlačovej konferencii a potvrdil to aj Český zväz ľadového hokeja (ČSLH). „Nečas ide na majstrovstvá sveta,“ povedal MacFarland na tlačovej konferencii. Zároveň potvrdil už skôr avizovanú informáciu, že hviezdny útočník Nathan MacKinnon posilní Kanadu.



"Martin sa k tímu pripojí vo štvrtok popoludní. Keďže tréning bude prebiehať v dopoludňajších hodinách, snažíme sa dohodnúť, aby mohol po príchode trénovať na ľade. Od piatku bude súčasťou tímu, bude mať rovnakú úlohu ako na majstrovstvách sveta v Prahe," uviedol tréner Radim Rulík podľa portálu hokej.cz.



Nečas pricestoval na minuloročné domáce MS v Prahe z Caroliny pred poslednými zápasmi v skupine proti Veľkej Británii a Kanade. V piatich dueloch napokon nazbieral sedem bodov (1+6) a bol jedným z hlavných pilierov zlatého triumfu. Vynikol najmä v semifinále, keď gólom a tromi asistenciami deklasoval Švédov. Koncom januára tohto roka prvýkrát zmenil dres v NHL, keď po veľkej výmene, ktorej súčasťou bol okrem iných aj hviezdny fínsky útočník Mikko Rantanen, zamieril do Colorada. V tomto ročníku prvýkrát dosiahol v základnej časti 80-bodovú hranicu (27+56), v play off si v siedmich dueloch pripísal jeden gól a štyri asistencie.



Česi tak majú na súpiske sedem zástupcov z NHL. Okrem Nečasa sa môžu obhajcovia zlata v útoku spoľahnúť aj na Davida Pastrňáka a Jakuba Lauka z Bostonu, Adam Klapka hral za Calgary. V bránke je dvojica Daniel Vladař (Calgary) a Karel Vejmelka (Utah). Filip Hronek z Vancouveru bude lídrom defenzívy.