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Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
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Nečas získal prvýkrát ocenenie Zlatá hokejka pre najlepšieho hráča ČR

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Na snímke vpravo brankár Slovenska Marek Čiliak, vľavo Michal Krištof a uprostred Martin Nečas (ČR) v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Česko - Slovensko 5. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR - Martin Baumann

Nečas má za sebou sezónu 2025/2026, v ktorej prvýkrát v kariére nazbieral sto bodov (38+62) a prispel k víťazstvu Colorada v základnej časti NHL.

Autor TASR
Praha 23. júna (TASR) - Útočník Martin Nečas z Colorada Avalanche sa stal víťazom 58. ročníka ankety Zlatá hokejka pre najlepšieho hráča Česka. Po štyroch rokoch vystriedal na pomyselnom tróne osemnásobného víťaza Davida Pastrňáka, ktorý sa umiestnil na druhej priečke. Tretí skončil útočník Tomáš Hertl, ktorý sa v drese Vegas Golden Knights dostal do finále NHL.

Nečas má za sebou sezónu 2025/2026, v ktorej prvýkrát v kariére nazbieral sto bodov (38+62) a prispel k víťazstvu Colorada v základnej časti NHL. V play off mal bilanciu 1+12. Sto bodov získal aj Pastrňák (29+71). Obaja počas sezóny reprezentovali aj na ZOH v Miláne.

Najlepšou hokejistkou sa stala Natálie Mlýnková, cenu pre najlepšieho juniora a juniorku získali Tomáš Galvas a Aneta Paroubková.
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