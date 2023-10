Futbalisti Španielska, Škótska a Turecka postúpili na budúcoročné ME

Švajčiar Zeki Amdouni (vľavo) strelil svoj tretí gól počas kvalifikačného futbalového zápasu I. skupiny na Euro 2024 medzi Švajčiarskom a Bieloruskom vo švajčiarskom St. Gallen, nedeľu 15. októbra 2023. Zápas sa skončil remízou 3:3. Foto: TASR/AP

8. kolo kvalifikácie ME 2024



A-skupina:



Nórsko - Španielsko 0:1 (0:0)



Gól: 49. Gavi







Gruzínsko - Cyprus 4:0 (0:0)



Góly: 46. Kiteišvili, 58. Kvaracchelia, 82. Šengelia, 90.+5. Mikautadze (z 11 m)







tabuľka:



1. Španielsko* 6 5 0 1 19:3 15



2. Škótsko* 6 5 0 1 12:3 15



3. Nórsko 7 3 1 3 11:9 10



4. Gruzínsko 6 2 1 3 9:13 7



5. Cyprus 7 0 0 7 2:25 0







D-skupina



Turecko - Lotyšsko 4:0 (0:0)



Gól: 83. a 90.+2. Tosun, 58. Akgun, 87. Akturkoglu







Wales - Chorvátsko 2:1 (0:0)



Gól: 47. a 60. Wilson - 75. Pašalič







tabuľka:



1. Turecko* 7 5 1 1 13:6 16



2. Wales 6 3 1 2 8:8 10



3. Chorvátsko 6 3 1 2 10:4 10



4. Arménsko 6 2 1 3 8:9 7



5. Lotyšsko 7 1 0 6 5:17 3







E-skupina:



Poľsko - Moldavsko 1:1 (0:1)



Gól: 53. Swiderski - 26. Nicolaescu







Česko - Faerské ostrovy 1:0 (0:0)



Gól: 76. Souček (z 11 m)







tabuľka:



1. Albánsko 6 4 1 1 11:3 13



2. Česko 6 3 2 1 8:5 11



3. Poľsko 7 3 1 3 9:9 10



4. Moldavsko 6 2 3 1 6:6 9



5. Faerské ostrovy 7 0 1 6 2:13 1







I-skupina:



Rumunsko - Andorra 4:0



Góly: 23. Stanciu, 28. Hagi, 44. Marina (z 11 m), 50. Coman. ČK: 90.+1. San Nicolas (Andorra)







Švajčiarsko - Bielorusko 3:3 (1:0)



Góly: 28. Shaqiri, 89. Akanji, 90. Amdouni - 61. Ebong, 69. Poljakov, 84. Antilevskij







tabuľka:



1. Rumunsko 8 4 4 0 13:4 16



2. Švajčiarsko 7 4 3 0 20:8 15



3. Izrael 6 3 2 1 7:7 11



4. Kosovo 7 1 4 2 8:8 7



5. Bielorusko 8 1 3 4 7:14 6



6. Andorra 8 0 2 6 3:16 2



*postup na ME 2024

Bratislava 16. októbra (TASR) - Futbalisti Španielska, Škótska a Turecka postúpili na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku. Španieli vyhrali v nedeľňajšom kvalifikačnom zápase 1:0 na pôde Nórska a severania tak nemôžu v A-skupine bodovo dostihnúť svojho súpera ani Škótov.O jediný gól Španielov sa postaral v 49. minúte Gavi, ktorý dostal loptu za chrbát brankára Örjana Nylanda po dvoch neúspešných pokusoch svojich spoluhráčov. Gól ešte preveroval VAR pre možný ofsajd, nakoniec však platil a ukázal sa ako kľúčový pre postup na ôsme EURO za sebou. Škóti utrpeli vo štvrtok prvú prehru v kvalifikácii, práve na pôde Španielska (0:2), a sú tak na druhom mieste. Na ME sa predstavia štvrtýkrát v histórii.Postup si vybojovali aj futbalisti Turecka. V nedeľňajšom zápase vyhrali 4:0 nad Lotyšskom a v I-skupine ich tak môže predstihnúť už len Wales. Ten sa môže spolu s Chorvátmi vyrovnať Turkom bodovo, no vo vzájomných zápasoch tejto trojice má najvyšší počet bodov práve Turecko (6). Walesania a Chorváti, ktorí prehrali v nedeľu v Cardiffe 1:2, majú po štyri, no Balkánci už nemajú na programe súboj ani s jedným z dvojice tímov. Turci postúpili na šiesty európsky šampionát v histórii.Švajčiarsko prekvapivo remizovalo s Bieloruskom 3:3. Ešte v 88. minúte prehrávalo v dueli I-skupiny dvojgólovým rozdielom, o vyrovnanie sa postarali Manuel Akanji a Zeki Amdouni. Ich tím je v tabuľke druhý, o bod za Rumunskom. Hosťom patrí piate miesto s jednobodovou stratou na Kosovo a stratili šancu na postup. Skóre otvoril v 28. minúte domáci Xherdan Shaqiri a prvý polčas patril jeho tímu. Po hodine hry však vyrovnal Max Ebong po centri od Dmitriho Antilevského k vzdialenejšej žrdi. Po rohovom kope sa presadil hlavou aj Denis Poljakov a na 3:1 zvýšil v 84. minúte Antilevskij, ktorého vysunul Kirill Pečenin. Domáci nedopustili šokujúci výsledok a z dvoch štandardných situácií vyťažili rovnaký počet gólov v priebehu jednej minúty.Rumuni využili zaváhanie Švajčiarska a po hladkom víťazstve 4:0 nad Andorrou sa posunuli na čelo I-skupiny. Domáci si vytvorili dvojgólové vedenie v priebehu necelej polhodiny - víťazný zásah strelil Nicolae Stanciu a ďalší pridal o chvíľu neskôr Ianis Hagi. Andorra je na poslednom šiestom mieste s dvoma bodmi a nemôže postúpiť.Najtesnejším rozdielom 1:0 zvíťazili Česi, ktorí zdolali Faerské ostrovy. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 76. minúte z bieleho bodu Tomáš Souček. Jeho tím je momentálne v tabuľke E-skupiny druhý, o dva body za Albánskom, na ktorého pôde prehral vo štvrtok 0:3. Hostia sú na poslednej piatej priečke so ziskom jedného bodu. Poliaci nevyužili možnosť poskočiť na druhú priečku, keď remizovali s Moldavskom 1:1, bod pre nich zachránil Karol Swiderski.Gruzínsko si poradilo s Cyprom 4:0. Ukončilo tak sériu troch prehier a v A-skupine figuruje na piatej pozícii. Víťazný gól strelil v 46. minúte Otar Kitejišvili, ďalší pridal Chviča Kvaracchelia. Kírdelníkovi talianskeho Neapola asistoval Giorgi Čakvetadze, niekdajší hráč Slovana Bratislava. Pri treťom góle Levana Šengeliu bol zase Kvaracchelia. Na 4:0 upravil v nadstavenom čase z penalty Georges Mikautadze. Gruzínsko triumfovalo naposledy v júni, keď vyhralo práve na pôde Cypru (2:1). Ten je v "áčku" na šiestej priečke bez bodového zisku.