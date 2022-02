Nedohratý šampionát juniorov by sa mal zopakovať v auguste

Edmonton 2. februára (TASR) - Svetový šampionát hokejistov do 20 rokov, ktorý na prelome rokov v Kanade predčasne ukončili po náraste prípadov koronavírusu v tímoch, by sa mohol dodatočne hrať v auguste. Podľa zámorského portálu The Athletic to v utorok potvrdil prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif.



Turnaj by mal zostať v kanadskej provincii Alberta, ale presný dátum a dejiská budú podľa Tardifa známe najskôr po skončení ZOH v Pekingu. Šampionát by sa v prípade jeho opakovania mal začať odznova, už odohraté duely sa nebudú počítať do tabuľky. Juniorské MS v Edmontone a Red Deere v decembri zrušili po tom, ako pozitívne prípady koronavírusu mali za následok kontumácie troch zápasov v priebehu dvoch dní a tímy USA, Česka a Ruska museli nastúpiť do karantény. Viacerí účastníci turnaja sa sťažovali na nedostatočné ochranné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.



Slováci stihli odohrať na šampionáte dva zápasy, prehrali s USA (2:3) i so Švédskom (0:3). Tretí súboj v základnej skupine s Ruskom nehrali, keďže pred stretnutím mal pozitívny test útočník súpera Matvej Mičkov a celý ruský tím musel zamieriť do karantény.