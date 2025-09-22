< sekcia Šport
Nedvěd dostal v Taliansku podmienečný trest na rok a dva mesiace
Nedvěd momentálne pôsobí ako generálny manažér českých futbalových reprezentácií.
Autor TASR
Rím 22. septembra (TASR) - Bývalý český futbalista Pavel Nedvěd dostal v Taliansku podmienečný trest na rok a dva mesiace v prípade falšovania účtovníctva Juventusu Turín, ktorého bol viceprezidentom. Informovala o tom talianska agentúra ANSA.
Rímska sudkyňa Anna Maria Gavoniová uzavrela s niekdajšími vrcholnými funkcionármi Juventusu dohodu o treste. Bývalý predseda klubu Andrea Agnelli vyviazol s podmienečným trestom na 20 mesiacov- Juventus údajne falšoval svoje finančné výkazy najmä v súvislosti s hráčskymi prestupmi počas pandémie koronavírusu.
