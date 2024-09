Nedvěd skončil vo funkcii generálneho manažéra českej reprezentácie

Praha 4. septembra (TASR) - Petr Nedvěd už nie je generálny manažér českej hokejovej reprezentácie. Bývalý útočník odišiel z funkcie na vlastnú žiadosť k 31. augustu, potvrdil to prezident Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH) Alois Hadamczik. Nedvěda by mohol nahradiť Martin Havlát, ktorý bol doteraz jeho asistent.



Nedvěd bol vo funkcii od roku 2018, s výnimkou sezóny 2022/23. Spolupracoval s trénermi Milošom Říhom, Filipom Pešánom, Karim Jalonenom a Radimom Rulíkom. S Jalonenom získal na MS 2022 bronz, tím vedený Rulíkom tento rok na šampionáte triumfoval. "Odchádzam z osobných, prípadne rodinných dôvodov, ktoré by som nechcel v médiách obšírnejšie rozoberať. Týmto ďakujem za rešpektovanie môjho súkromia," citoval Nedvěda portál idnes.cz.



Hlavným adeptom na uvoľnenú funkciu je Havlát, tiež bývalý úspešný útočník. "Čakám na Martinove stanovisko, či prevezme Petrovu zodpovednosť a jeho kompetencie. Dva roky bol pri národnom tíme, mnoho vecí robili spoločne. Ak dostanem kladnú odpoveď, všetko by pokračovalo v zabehnutých činnostiach, čo si aj prajem," povedal Hadamczik.