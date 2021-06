Neexistujú ľahké zápasy, tvrdí Talian Jorginho

Berlín 30. júna (TASR) - Talianskeho stredopoliara Jorginha neprekvapila skorá rozlúčka Nemecka, majstrov sveta z Francúzska a úradujúcich európskych šampiónov z Portugalska na futbalových ME 2020.



"To len ukazuje, že neexistujú ľahké zápasy. Futbal už nie je to, čo býval, keď ste vopred vedeli, ako sa to skončí," cituje slová 29-ročného hráča agentúra dpa.



"Squadra azurra" si v piatkovom štvrťfinále zmeria sily s Belgickom, ktoré na šampionáte zvíťazilo vo všetkých doterajších vystúpeniach. "Musíme ísť do zápasu s rešpektom. Všetky tímy majú slabé miesta a my ich musíme nájsť. Kevin De Bruyne má neuveriteľnú futbalovú inteligenciu a nemôžeme mu dať priestor," dodal hráč Chelsea Londýn.