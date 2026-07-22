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Neftči Baku s Tuptom podľahlo Dinamu Minsk 2:4

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Na snímke Ľubomír Tupta (vľavo) Foto: TASR - Oliver Ondráš

Odveta na neutrálnej pôde v bulharskom meste Stara Zagora je na programe vo štvrtok 30. júla.

Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Futbalisti Neftči Baku v zostave so slovenským reprezentačným útočníkom Ľubomírom Tuptom prehrali v prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy s bieloruským Dinamom Minsk 2:4, hoci už v ôsmej minúte viedol azerbajdžanský tím 2:0. Odveta na neutrálnej pôde v bulharskom meste Stara Zagora je na programe vo štvrtok 30. júla.



prvý zápas 2. predkola Konferenčnej ligy:

Neftči Baku – Dinamo Minsk 2:4 (2:1)

/Ľ. Tupta (Neftči Baku) odohral celý zápas/
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