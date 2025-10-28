Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neighbours bude Blues chýbať pre zranenie nohy päť týždňov

Na snímke vpravo Jake Neighbours (63). Foto: TASR/AP

Neighbours už vynechal utorňajší duel na ľade Pittsburghu Penguins (3:6), rovnako ako elitný center Robert Thomas, ktorý sa tiež zranil v Detroite.

Autor TASR
St. Louis 28. októbra (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL St. Louis Blues sa minimálne päť týždňov musí zaobísť bez útočníka Jakea Neigboursa. So šiestimi gólmi najlepší strelec tímu si v nedeľu pri prehre 4:6 na ľade Detroitu Red Wings pri blokovaní strely zranil pravú nohu a Blues ho zaradili na listinu zranených hráčov. Informáciu priniesol klub profiligy.

Neighbours už vynechal utorňajší duel na ľade Pittsburghu Penguins (3:6), rovnako ako elitný center Robert Thomas, ktorý sa tiež zranil v Detroite. Thomasov zdravotný stav klub zatiaľ posudzuje na dennej báze a jeho štart v noci na stredu doma proti Red Wings je otázny.

Dvadsaťtriročný Neighbours v tejto sezóne okrem šiestich gólov pridal aj dve asistencie a delil sa o prvé miesto tímovej produktivity. Blues sa momentálne nedarí a v Pittsburghu natiahli sériu prehier na štyri zápasy.

Vedenie Blues zatiaľ nepovolalo do prvého tímu žiadneho hráča z farmárskeho tímu v Springfielde (AHL), kde pôsobia dvaja slovenskí útočníci Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík.
