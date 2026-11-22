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Neighbours vytvoril rekord Blues, atakoval Demitrov zápis z LA Kings
Päť bodov v jednom zápase v tejto sezóne zaznamenalo celkovo osem hráčov, ale len Neighbours a Matthew Tkachuk z Floridy Panthers mali päť asistencií.
Autor TASR
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St. Louis 22. novembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Jake Neighbours zaznamenal v nočnom zápase NHL päť asistencií a pomohol St. Louis k víťazstvu nad New Jersey 9:6. Neighbours vyrovnal klubový rekord, ako siedmy hráč v histórii Blues nazbieral päť asistencií, naposledy sa to podarilo Toreymu Krugovi v zápase proti Montrealu 11. februára 2024.
Prvé tri asistencie zaznamenal 24-ročný útočník za úvodných 5 minút a 53 sekúnd, čo je tretí najrýchlejší zápis v histórii NHL. Rekord drží Guy Lafleur, ktorý nazbieral tri asistencie za úvodných 5 minút a 37 sekúnd v drese Montrealu Canadiens 27. marca 1979, na druhom mieste je zápis Pavla Demitru z 13. novembra 2005. Slovenský útočník, vtedy v službách Los Angeles, mal tri asistencie za 5 minút a 43 sekúnd v zápase proti Columbusu Blue Jackets. Kings vyhrali 8:2, Demitra mal v zápase bilanciu 0+4.
Neighbours zároveň prekonal klubový rekord Bretta Hulla, ktorý nazbieral tri body za úvodných 6 minút a 57 sekúnd v zápase proti Washingtonu (4:6) 26. októbra 1996. Víťazstvo Capitals vtedy spečatil Peter Bondra.
Päť bodov v jednom zápase v tejto sezóne zaznamenalo celkovo osem hráčov, ale len Neighbours a Matthew Tkachuk z Floridy Panthers mali päť asistencií. Kapitán „bluesmanov" Robert Thomas zaznamenal v treťom zápase za sebou tri body, čo naposledy v drese St. Louis dokázal Keith Tkachuk v sezóne 2005/2006.
Prvé tri asistencie zaznamenal 24-ročný útočník za úvodných 5 minút a 53 sekúnd, čo je tretí najrýchlejší zápis v histórii NHL. Rekord drží Guy Lafleur, ktorý nazbieral tri asistencie za úvodných 5 minút a 37 sekúnd v drese Montrealu Canadiens 27. marca 1979, na druhom mieste je zápis Pavla Demitru z 13. novembra 2005. Slovenský útočník, vtedy v službách Los Angeles, mal tri asistencie za 5 minút a 43 sekúnd v zápase proti Columbusu Blue Jackets. Kings vyhrali 8:2, Demitra mal v zápase bilanciu 0+4.
Neighbours zároveň prekonal klubový rekord Bretta Hulla, ktorý nazbieral tri body za úvodných 6 minút a 57 sekúnd v zápase proti Washingtonu (4:6) 26. októbra 1996. Víťazstvo Capitals vtedy spečatil Peter Bondra.
Päť bodov v jednom zápase v tejto sezóne zaznamenalo celkovo osem hráčov, ale len Neighbours a Matthew Tkachuk z Floridy Panthers mali päť asistencií. Kapitán „bluesmanov" Robert Thomas zaznamenal v treťom zápase za sebou tri body, čo naposledy v drese St. Louis dokázal Keith Tkachuk v sezóne 2005/2006.