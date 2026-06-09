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Nelson nahradí v kanadskom tíme zraneného Floresa

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Kanaďan Tajon Buchanan robí salto vzad po tom, čo skóroval proti Jamajke počas kvalifikačného zápasu na majstrovstvá sveta CONCACAF v Toronte v nedeľu 27. marca 2022. Foto: TASR/AP

Kanaďania odštartujú účinkovanie na MS v piatok 12. júna na domácej pôde v Toronte duelom proti Bosne a Hercegovine. V B-skupine ich ešte čakajú Švajčiari a Katar.

Autor TASR
Toronto 9. júna (TASR) - Jayden Nelson nahradí v kádri kanadskej futbalovej reprezentácie na blížiacich sa MS zraneného Marcela Floresa. Stredopoliar mexického tímu Tigres UANL si vo finále Ligy majstrov zóny CONCACAF proti Toluce poškodil skrížený väz v kolene.

Dvadsaťtriročný Nelson pôsobí v zámorskej MLS v texaskom Austine, predtým hrával za Vancouver. V drese Kanady sa strelecky presadil v prípravnom zápase proti Uzbekistanu (2:0). Nelson zostal s tímom aj po zverejnení konečnej nominácie na šampionát pre prípad, že by sa Flores nemohol zúčastniť na turnaji, uviedla agentúra AFP.

Kanaďania odštartujú účinkovanie na MS v piatok 12. júna na domácej pôde v Toronte duelom proti Bosne a Hercegovine. V B-skupine ich ešte čakajú Švajčiari a Katar.
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