Nelson pokračuje v Colorade, podpísal s ním trojročný kontrakt

Denveri 4. júna (TASR) - Americký hokejista Brock Nelson sa dohodol na ďalšej spolupráci s Coloradom Avalanche. S klubom zámorskej NHL podpísal nový trojročný kontrakt v hodnote 22,5 milióna amerických dolárov.



Tridsaťtriročný Nelson prišiel do Denveru v marci z New Yorku Islanders, kde strávil celú svoju dovtedajšiu profiligovú kariéru. V uplynulom ročníku odohral 80 zápasov základnej časti, v ktorých zaznamenal 56 bodov (26+30). „Moja rodina a ja sme nadšení, že zostávame v Colorade. Keďže som celú svoju kariéru strávil v jednej organizácii, neboli sme si úplne istí, čo môžeme očakávať, keď sme prišli do Denveru. Ale keďže som dostal príležitosť hrať za Avalanche, súťažiť so skvelou skupinou spoluhráčov a pred úžasnými fanúšikmi v Ball Arene, vedeli sme, že toto je miesto, kde chceme zostať,“ citoval Nelsona portál nhl.com.



New York draftoval amerického útočníka v roku 2010. Odvtedy si Nelson pripísal viac než tisíc štartov v NHL a na konte má celkom 641 bodov (328+313). „Sme nadšení, že sme sa s Brockom dohodli a že ho v Colorade udržíme ďalšie tri sezóny. V tejto lige je už dlho skvelým centrom. Na ľad aj mimo neho prináša profesionalitu a zanietenú pracovnú morálku. Myslíme si, že k nám skvelo pasuje a je stabilizujúcou postavou pre našu pozíciu centra druhej formácie,“ dodal generálny manažér klubu Chris MacFarland.