Nelson pokračuje v tradícii, zlato majú aj dedko a strýko
Autor TASR
Miláno 22. februára (TASR) - Americký hokejový útočník Brock Nelson nadviazal zlatou medailou zo ZOH v Miláne na rodinnú tradíciu. Pred ním získali titul olympijských víťazov aj jeho starý otec, prastrýko a strýko. Členovia Nelsonovej rodiny tak boli pri všetkých troch zlatých medailách amerických tímov zo ZOH.
„Som si istý, že je to moment, ktorý sa moje deti pravdepodobne pokúsia znovu zopakovať,“ poznamenal Nelson. Jeho starý otec William Bill Christian a prastrýko Roger Christian sa podpísali pod historický triumf ZOH v roku 1960 v Squaw Valley. Jeho strýko Dave Christian bol člen amerického tímu na ZOH 1980 v Lake Placid, na ktorých sa USA postarali o pamätný „zázrak na ľade.“ Zostava zložená prevažne z amatérskych hráčov a hokejistov z univerzitných líg vtedy zdolala favorizovaný Sovietsky zväz 4:3. Zápas sa uskutočnil 22. februára 1980, teda presne pred 46 rokmi.
Tridsaťštyriročný Nelson nepatril k najväčším hviezdam amerického tímu, no v tíme trénera Mikea Sullivana mal miesto najmä vďaka skúsenostiam a dlhodobo pozitívnemu prístupu k reprezentácii. Štartoval na piatich MS a bol aj člen amerického tímu, ktorý tesne podľahol Kanade vo finále vlaňajšieho Turnaja štyroch krajín.
K zlatu z Milána prispel dvoma gólmi a asistenciou v šiestich zápasoch. V NHL pôsobí štrnástu sezónu. Prevažnú väčšinu z nich strávil v New Yorku Islanders, počas ročníka 2024/2025 zamieril do Colorada Avalanche.
