Nelson sa sťahuje z New Yorku Islanders do Colorada

New York 7. marca (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Colorado Avalanche získal deň pred uzávierkou prestupov ďalšiu výraznú posilu, keď z New Yorku Islanders angažoval útočníka Brocka Nelsona výmenou za obrancu Olivera Kylingtona, perspektívneho útočníka Caluma Ritchieho a podmienečné výbery v prvom kole draftu 2026 a treťom v roku 2028.



Colorado v rámci výmeny získalo aj mladého útočníka Williama Dufoura, Islanders okamžite po výmene poslalo Kylingtona do Anaheimu Ducks za budúce vyrovnanie.



Nelson v tejto sezóne odohral 61 zápasov, v ktorých strelil 20 gólov a nazbieral 43 bodov. Tridsaťtriročný útočník bol v každej z uplynulých piatich sezón najlepším strelcom “ostrovanov”. V tejto sezóne mu plynie posledný rok zo šesťročného kontraktu s platom 6 miliónov ročne. “Je to pre nás obrovská posila. V tejto konkurencii je ťažké sa dostať do play off, ale s príchodom hráča kalibru Brocka, ktorý je mimoriadne kvalitný center, budeme ešte silnejší,” povedal tréner Colorada Jared Bednar pre nhl.com po víťazstve Avs nad San Jose 7:3.



Nelsona si Islanders vybrali v prvom kole draftu 2010 z 30. miesta. V NHL hral len za “ostrovanov”, doteraz nastúpil na 901 zápasov, v ktorých nazbieral 574 bodov (295+279), v 78 dueloch play off pridal 50 bodov (27+23).