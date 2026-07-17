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Nemček skončil piaty vo finále stovky na ME do 18 rokov v Rieti
Titul na 100 m získal Brit Divine Iheme, ktorý časom 10,29 s vytvoril nový rekord šampionátu.
Autor TASR
Rieti 17. júla (TASR) - Slovenský atlét Timotej Nemček obsadil piate miesto vo finále na 100 m na ME do 18 rokov v talianskom Rieti. Dosiahol čas 10,46 s, od bronzovej medaily ho delila iba stotina sekundy. Talentovaný šprintér zároveň rozšíril historický počet slovenských umiestnení v TOP 5 na majstrovstvách Európy do 18 rokov už na 12.
Titul na 100 m získal Brit Divine Iheme, ktorý časom 10,29 s vytvoril nový rekord šampionátu. Ďalší Slovák Sebastian Karp postúpil do sobotňajšieho inále na 400 m. V druhom semifinále dosiahol najrýchlejší čas všetkých štartov 46,97 s. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojom facebookovom konte.
Titul na 100 m získal Brit Divine Iheme, ktorý časom 10,29 s vytvoril nový rekord šampionátu. Ďalší Slovák Sebastian Karp postúpil do sobotňajšieho inále na 400 m. V druhom semifinále dosiahol najrýchlejší čas všetkých štartov 46,97 s. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojom facebookovom konte.