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Nemček v Rieti v rozbehu s najrýchlejším časom na 100 m 10,41

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein

Nina Okuliarová bude bežať finále behu na 2000 m prek. V rozbehu zaznamenala výkon 6:59,23 min a do bojov o medaily prekĺzla z poslednej postupovej siedmej priečky.

Autor TASR
,aktualizované 
Rieti 16. júla (TASR) - Slovenský atlét Timotej Nemček zlepšil na ME do 18 rokov v talianskom Rieti dorastenecký rekord SR v behu na 100 m, keď v rozbehu dosiahol čas 10,41 s. Do semifinále postúpil najrýchlejším časom zo všetkých.

Šestnásťročný Nemček svoj osobný i národný rekord prekonal o sedem stotín sekundy. „S behom som spokojný, celkom mi vyšiel. Posledné približne tri metre som vypúšťal, takže tam snáď ešte niečo zostalo. Začínam si viac veriť. Uvidíme, ako sa popasujem s programom, ešte ma čaká dvestovka,“ uviedol Nemček pre atletika.sk.

Jeden z najväčších slovenských adeptov na medailu z tohto šampionátu Sebastián Karp postúpil do semifinále behu na 400 m. V popoludňajšom druhom rozbehu zvíťazil v čase 48,07 s. Jeho čas bol celkovo v rozbehoch siedmym najrýchlejším.

Nina Okuliarová bude bežať finále behu na 2000 m prek. V rozbehu zaznamenala výkon 6:59,23 min a do bojov o medaily prekĺzla z poslednej postupovej siedmej priečky.
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