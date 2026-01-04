Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemci a Briti na úvod víťazne, Japonsko s druhou prehrou

Laura Siegmundová (vpravo) a Alexander Zverev (druhý zprava) z Nemecka si podávajú ruky s Demi Schuursovou (vľavo dole) a Tallonom Griekspoorm z Holandska po dvojhre na tenisovom turnaji United Cup v Sydney v nedeľu 4. januára 2026. Foto: TASR/AP

Nemci vedení Alexandrom Zverevom vyhrali prvý zápas, keď svetová trojka zdolala Tallona Griekspoora 7:5 a 6:0.

Sydney/Perth 4. januára (TASR) - Nemeckí tenisti úspešne vstúpili do bojov na podujatí United Cup v Austrálii. Na turnaji miešaných družstiev zdolali Holanďanov hladko 3:0. Tešili sa aj reprezentanti Veľkej Británie po víťazstve nad Japonskom 2:1.

Nemci vedení Alexandrom Zverevom vyhrali prvý zápas, keď svetová trojka zdolala Tallona Griekspoora 7:5 a 6:0. Eva Lysová zvíťazila nad Suzan Lamensovou 6:2 a 6:2 a v záverečnej štvorhre potom Zverev spolu s Laurou Siegemundovou zabezpečili tretí bod v zmiešanej štvorhre víťazstvom 6:3, 6:2 nad Griekspoorovou a Demi Schuursovou. V skupinovej fáze sa nemecký tím v pondelok stretne s minuloročným finalistom Poľskom, ktoré reprezentuje aj svetová dvojka Iga Swiateková.

V E-skupine v Perthe si Briti poradili s Japoncami po tom, čo Billy Harris najskôr zdolal Šintara Močizukiho 7:6 a 6:3. Naomi Osaková potom vyrovnala na 1:1 po víťazstve nad Katie Swanovou 7:6 a 6:1, ale v záverečnej štvorhre Neal Skupski s Oliviou Nichollsovou zdolali Jasutaku Učijamu s Nao Hibinovou 7:5, 4:6 a 10:7. Pre Japoncov je to druhá prehra na podujatí, predtým podľahli Grékom hladko 0:3.

Víťazi šiestich trojčlenných skupín ako aj dva najlepšie tímy na druhom mieste postúpia do štvrťfinále.



United Cup

F-skupina (Sydney):

Nemecko - Holandsko 3:0

Alexander Zverev - Tallon Griekspoor 7:5, 6:0

Eva Lysová - Suzan Lamensová 6:2, 6:2

Alexander Zverev, Laura Siegemundová - Tallon Griekspoor, Demi Schuursová 6:3, 6:2



E-skupina (Perth):

Veľká Británia - Japonsko 2:1

Billy Harris - Šintaro Močizuki 7:6 (4), 6:3

Katie Swanová - Naomi Osaková 6:7 (4), 1:6

Neal Skupski, Olivia Nichollsová - Jasutaka Učijama, Nao Hibinová 7:5, 4:6, 10:7
.

