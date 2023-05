Nemci a Lotyši vyzvú na MS zámorských gigantov, Kahun: Pripravíme sa

ďalší program semifinále MS



sobota 27. mája



13.20 Kanada - Lotyšsko /v Tampere/



17.20 USA - Nemecko /v Tampere/

26. mája Tampere/Riga (TASR) - Hokejisti Lotyšska sa postarali na domácich MS o najväčšiu senzáciu doterajšieho priebehu šampionátu. Vo štvrtkovom štvrťfinále zdolali favorizované Švédsko 3:1 a zabezpečili si premiérovú účasť v boji o medaily. Medzi štyroch najlepších postúpili aj Nemci, ktorí prekvapivo zdolali rovnakým výsledkom víťaza B-skupiny Švajčiarsko. Na turnaji skončili obhajcovia titulu Fíni, ich cestu domácim turnajom ukončili Kanaďania (4:1). Postúpil aj suverén základných skupín USA, keď nedal šancu Česku, ktoré zdolal 3:0.Lotyši sa "troch koruniek" nezľakli a po úvodnom dejstve viedli zásluhou devätnásťročného Dansa Lomčelisa 1:0. V prostrednej časti hry Švédi domácich zatlačili a v polovici duelu vyrovnal obranca Timothy Liljegren. Domácemu tímu v 37. minúte zavaril Martins Dzierkals, ktorý po odpískaní zasiahol pri šarvátke koncom hokejky Pära Lindholma a po vzhliadnutí videa videl trest do konca zápasu. Lotyši však vďaka obetavej hre a skvele chytajúcemu Artursovi Šilovsovi päťminútové oslabenie ustáli a v 46. minúte zaskočil favorita gólom na 2:1 Miks Indrašis. Švédsko následne nevyužilo ďalšiu početnú výhodu a v 54. minúte pykalo, keď zasadil súperovi definitívne K.O. v presilovej hre Janis Jaks. Lotyši v závere ubránili aj hru bez brankára a vo vypredanej Arene Riga odštartovali veľkolepé oslavy.uviedol pre iihf.com lotyšský obranca Karlis Čukste. Autor jediného švédskeho gólu Liljegren označil za rozhodujúci faktor neúspechu jeho tímu efektivitu:Lotyši sa v súboji o postup do finále stretnú s Kanadou, ktorá vyradila Fínsko.poznamenal lotyšský kapitán Kaspars Daugavinš.Takmer identický scenár mal aj duel Nemecka so Švajčiarskom. Nemci po úvodnom dejstve viedli 1:0 zásluhou Maximiliana Kastnera, no v úvode prostrednej časti vyrovnal po 47 sekundách Jonas Siegenthaler. Podobne ako Lotyši, tak aj Nemci v druhej tretine ponúkli súperovi päťminútovú presilovku. Obranca Moritz Seider po viacerých tvrdých zákrokoch prekročil prah únosnosti a v 32. minúte po tvrdom hite v zápase predčasne skončil. Nemci však dlhé oslabenie vydržali a po ňom sa pekným gólovým momentom blysol piatykrát na turnaji JJ Peterka. Zaskočení Švajčiari mohli ihneď vzápätí využiť početnú výhodu, ale 36 sekúnd po góle na 1:2 inkasovali znovu, keď v oslabení ušiel Wojtek Stachowiak, predložil puk Nicovi Sturmovi a ten zabezpečil Nemecku dôležitý dvojgólový náskok. Nemci sa v tretej tretine vyvarovali faulov a ich disciplinovanosť podporená výborným brankárom Mathiasom Niederbergerom slávila úspech.povedal líder tímovej produktivity JJ Peterka, ktorý má na konte 10 bodov za 5 gólov a rovnaký počet asistencií.Nemci sa po odohratí skupiny v Tampere museli presunúť na štvrťfinále do Rigy. Bola to však iba krátka otočka, keďže po triumfe nad Helvétmi opäť cestujú späť do Fínska, kde ich čaká duel proti USA.poznamenal nemecký útočník Dominik Kahun. Nemci sa s víťazom A-skupiny stretli už v úvode turnaja, keď zámorský tím ako jediní na šampionáte prestrieľali v pomere 32:26, no napokon prehrali 2:3. Silu súpera si uvedomuje aj Kahun:Zatiaľ neomylnú cestu Američanov za prvým titulom majstra sveta po 90 rokoch chceli skomplikovať Česi, ktorí však od úvodu ťahali za kratší koniec. V úvodnej tretine ich favorit zápasu prestrieľal v pomere 11:2 a v 13. minúte podčiarkol prevahu otváracím gólom z hokejky Matta Coronata. Úvod druhej tretiny mali Česi lepší, no do vyložených príležitostí sa dostávali ťažko. V polovici zápasu zvýšil na 2:0 Nick Perbix a Česko muselo reagovať. Tréner Kari Jalonen v tretej tretine stiahol hru na tri päťky, ale ani to nepomohlo otočiť nepriaznivý stav. V 50. minúte prekonal Karla Vejmelku aj tretí americký strelec Cutter Gauthier a bolo rozhodnuté.uznal silu súpera kapitán ČR Roman Červenka. Američanov delia dve víťazstvá od zisku prvého zlata od roku 1933, nerátajúcrok 1960, keď sa MS vyhodnocovali v rámci olympijského turnaja. Na šampionáte zatiaľ dokázali uspieť vo všetkých ôsmich dueloch. Brankár Casey DeSmith zaznamenal proti Česku druhé čisté konto na turnaji a vyzdvihol kompaktnosť amerického výberu:Aj druhý zámorský tím mal od úvodu kontrolu nad duelom proti domácim Fínom, ktorí na turnaji herne neohúrili a prekročiť svoj tieň nedokázali ani proti "javorovým listom". Kanadu poslal do vedenia v 8. minúte Jack Quinn a na rozdiel dvoch gólov upravil v polovici zápasu Samuel Blais. Keď v úvode tretieho dejstva zabezpečil Kanaďanom trojgólový náskok Michael Carcone, zaplnená hala v Tampere stíchla. Iskierku nádeje ešte pre "Suomi" vykresal tri minúty pred koncom štvrtým presným zásahom na turnaji Teemu Hartikainen, no kapitán Tyler Toffoli už o 50 sekúnd neskôr spečatil postup Kanady gólom do prázdnej bránky.povedal kanadský brankár Samuel Montembeault, ktorý zneškodnil 27 z 28 striel súpera. Zatiaľčo na predchádzajúcich MS aj ZOH v Pekingu zdobil Fínov nepríjemný herný systém, v ktorom bolo minimum trhlín, na domácom šampionáte súperi dokázali nájsť recept, ako efektívne zlomiť fínsku dominanciu.dodal útočník Sakari Manninen, ktorý na turnaji nazbieral 7 bodov (3+4).