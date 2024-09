Nemci aj Holanďania si zastrieľali, Nagelsmann: Máme túžbu vyhrávať

Düsseldorf/Eindhoven 8. septembra (TASR) - Vydarený vstup do nového ročníka futbalovej Ligy národov majú v 3. skupine A-divízie za sebou hráči Nemecka a Holandska. Nemci v repríze duelu z tohtoročného domáceho kontinentálneho šampionátu prevalcovali Maďarsko 5:0. "Oranjes" v rovnakej skupine takisto nastrieľali päť gólov Bosne a Hercegovine (5:2).



Nemci v Düsseldorfe nadviazali na júnové víťazstvo s Maďarskom (2:0). Dominovali najmä v druhom dejstve, do ktorého vstúpili s vedením 1:0 po góle Niclasa Füllkruga. Po zmene strán sa presadili postupne ďalší rôzni strelci Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovič a Kai Havertz. Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna vyslalo do priestoru brány osem pokusov, zatiaľ čo Marc-Andre ter Stegen musel riešiť iba jednu strelu na nemeckú bránu.



"Tento tím má túžbu vyhrávať zápasy a fanúšikovia to vidia. Chémia v tíme robí hlavný rozdiel. Máme šancu byť lepší po športovej stránke," uviedol Nagelsmann po triumfe svojho tímu, ktorý začal novú éru bez dlhoročných opôr Manuela Neuera, Thomasa Müllera, Toniho Kroosa či Ilkaya Gündogana. "Určite nám budú chýbať, ale našťastie, každý je nahraditeľný. Pre mladých hráčov je dôležité, že môžu vyrásť," povedal Joshua Kimmich, nový kapitán Nemecka.



Holanďania mali ešte výraznejšiu prevahu v hre proti Bosne. Dominovali v percentuálnom vyjadrení držania lopty (71:29) aj v streľbe na bránu (8:3). Ich trojbodový zisk sa však rodil ťažšie. Holanďania viedli po úvodnom dejstve 2:1 po góloch Joshuu Zirkzeeho a Tijjaniho Reijndersa. Po zmene strán odskočili zásluhou Codyho Gakpa už na rozdiel dvoch gólov, no skúsený útočník Edin Džeko zdramatizoval záver. V ňom už domáci nepripustili stratu bodov a presnými zásahmi Wouta Weghorsta a Xaviho Simonsa potvrdili triumf. "Hrali sme veľmi dobre v držaní lopty. Veľmi sviežo, rýchlo a často sme nachádzali hráčov za obranou. Po prestávke sme mali určite dobrú fázu, ale potom sme museli zápas uzavrieť. Keď Bosna znížila na 3:2, bolo v našom tíme cítiť isté pochybnosti. Ich dva góly však prišli z ničoho nič," zhodnotil tréner Holandska Ronald Koeman.