Nemci budú na domácom turnaji bez zraneného Riedera
Autor TASR
Landshut 4. novembra (TASR) - Z kádra nemeckej hokejovej reprezentácie pred domácim Nemeckým pohárom v Landshute vypadol Tobias Rieder z Red Bullu Mníchov. Opora tímu so skúsenosťami z NHL bude absentovať pre zranenie, informovala agentúra DPA. V Landshute sa predstavia aj Slováci, proti domácim nastúpia v nedeľu o 14.45 h.
Tridsaťdvaročný Rieder pôsobil v NHL v kluboch Arizona Coyotes, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers, Calgary Flames a Buffalo Sabres. Do kádra sa namiesto neho dostal Parker Tuomie z tímu Kölner Haie. V kádri trénera Harolda Kreisa figuruje jediný legionár Dominik Kahun z HC Lausanne a zvyšok tvoria hráči z domácej DEL. Najskúsenejšími budú Moritz Müller (212 reprezentačných štartov), Yasin Ehliz (118) a Dominik Kahun (109). Ďalšími účastníkmi turnaja sú Rakúsko a Lotyšsko.
