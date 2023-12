Nemci by chceli usporiadať letnú olympiádu, uvažuje sa o roku 2036

Berlín 3. decembra (TASR) - Obyvatelia Nemecka by privítali kandidatúru krajiny na usporiadanie letných olympijských hier. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru DPA realizovala spoločnosť YouGov.



Na prieskume sa zúčastnilo 2042 respondentov vo veku 18 a viac rokov, s prípadnou kandidatúrou súhlasilo 58 percent opýtaných. Podľa 38 percent respondentov by bol ideálny rok 2036, aby mohla krajina ukázať, akú cestu prešla od nacistického režimu a neslávne známej olympiády v Berlíne v roku 1936. Vzhľadom na historický kontext považuje tento rok za nevhodný 20 percent opýtaných. Do úvahy prichádza aj rok 2040, ktorý sa nepozdával 19 percentám respondentov.



O usporiadanie hier majú záujem mestá Berlín, Mníchov, Hamburg, Lipsko či aglomerácia v okolí Düsseldorfu. Nemecký olympijský výbor (DOSB) v sobotu uviedol, že hry by hostilo niekoľko miest a regiónov. "Nebudeme mať všetky potrebné športoviská v každom z regiónov. Preto musíme brať do úvahy aspoň dve mestá alebo dva regióny, dáva to zmysel," vyhlásil prezident DOSB Thomas Weikert.