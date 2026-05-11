Nemci cestujú na svetový šampionát s tromi hráčmi z NHL
V 25-člennej hráčskej výprave je celkovo päť debutantov. Trinásti hráči boli aj súčasťou olympijského výberu na ZOH v Miláne, kde Nemci podľahli vo štvrťfinále Slovákom 2:6.
Autor TASR
Berlín 11. mája (TASR) - Nemecký hokejový zväz (DEB) oznámil v pondelok záverečnú nomináciu na nadchádzajúce majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Zámorskú NHL v nej zastupujú brankár Seattlu Kraken Philipp Grubauer, obranca Detroitu Moritz Seider a útočník Edmontonu Joshua Samanski. Tréner Harold Kreis nemôže zo zámoria počítať s Leonom Draisaitlom, Timom Stützlem a Johnom-Jasonom Peterkom.
Nemci odohrali záverečný prípravný duel v nedeľu proti USA. V kádri po ňom došlo k ďalším zmenám. Reprezentáciu doplnila šestica z majstrovského Eisbärenu Berlín. V 25-člennej hráčskej výprave je celkovo päť debutantov. Trinásti hráči boli aj súčasťou olympijského výberu na ZOH v Miláne, kde Nemci podľahli vo štvrťfinále Slovákom 2:6.
Nemecko začne šampionát proti Fínom a v A-skupine si v Zürichu potom zmeria sily postupne s Lotyšskom, domácimi „helvétmi“, USA, Maďarskom, Rakúskom a na záver aj s Veľkou Britániou.
Nominácia Nemecka na majstrovstvá sveta 2026 vo Švajčiarsku:
Brankári: Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Jonas Stettmer (Eisbären Berlín)
Obrancovia: Fabio Wagner, Phillip Sinn (obaja Red Bull Mníchov), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Marcus Weber (Norimberg Ice Tigers), Leon Gawanke (Adler Mannheim), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Eric Mik, Kai Wissmann (obaja Eisbären Berlin)
Útočníci: Dominik Kahun (HC Lausanne), Dominik Bokk, Parker Tuomie (obaja Kölner Haie), Maximilian Kastner (Red Bull Mníchov), Stefan Loibl (Straubing Tigers), Samuel Dove-McFalls (Norimberg Ice Tigers), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Nicolas Krämmer (Fischtown Pinguins), Joshua Samanski (Edmonton Oilers), Alexander Ehl, Marc Michaelis (obaja Adler Mannheim), Andreas Eder, Frederick Tiffels, Manuel Wiederer (všetci Eisbären Berlín)
